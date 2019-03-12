影／蘋果劇團「勇闖黑森林」基隆演出 前200戶報名送野餐墊

2019-03-12 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市家庭教育中心3月31日在海洋廣場舉辦「社區家庭日」親子家庭闖關暨星光電影院活動，安排蘋果劇團表演及放映迪士尼動畫「摯友維尼」，副市長林永發和教育處長陳素芬今天歡迎親子參與。即日起報名，報名的前200戶家庭，可獲得主辦單位贈送野餐墊、自助餐食券等。

林永發指出，3月最後一周星期六訂為家庭教育節；陳素芬表示，家庭教育很重要，家庭教育務實推動年是今年度推展家庭教育主軸，藉一系列精彩活動和親子共伴、共學，營造幸福和樂家庭。今天記者會蘋果劇團安排行動劇，和大家相約活動當天見。

活動當天上半場，於下午4時到5時30分有家庭親子闖關遊戲9個關卡，完成6個關卡即可兌換基隆在地美食4攤，每戶限領1張過關卡，蘋果劇團帶來40分鐘的「勇闖黑森林」歌舞劇表演。下半場則在下午5時30分開始，信義國小舞蹈社、中正國中民俗體育班帶來電影開場前表演，晚間6時30分播映迪士尼動畫電影「摯友維尼」，播放完後和現場家庭進行有獎問答討論與分享。

主辦單位限量供應美味炒米粉、炒麵供參加家庭享用，現場以野餐形式席地而坐，參加家庭可自備野餐墊及簡易餐食。全家人在星空下，一邊野餐一邊看電影共聚幸福時光。