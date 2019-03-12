犁牛耕作體驗 也可創造就業機會

2019-03-12 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



重現耕牛文化，也可以創造在地就業機會。

勞動部為建構民間團體，如立案基金會、社區發展協會或工會等，與政府部門間促進就業合作夥伴關係，提供「多元就業開發方案」，民間單位提出具創意性、地方性及發展性計畫，可帶動地區工作機會，引導弱勢失業者參與。

北基宜花金馬分署羅東就業中心就與臺灣耕牛文化協會合作，運用多元就業開發方案，協會提計畫，中心提供工作機會與薪資，讓老農經驗的分享文化紀錄、老農技術傳承、孩童體驗，藉著與牛隻的互動，體驗耕牛文化，傳遞循環農法的意義與價值。

羅東就業中心今天表示，多元就業開發方案分為經濟型與社會型計畫，民間團體所提為增進社會公益，且具有就業促進效益計畫，除耕牛文化協會外，社團法人宜蘭縣發展遲緩兒童早期治療協會提出輔具租賃與清潔消毒服務，讓身障社福團體等有工作機會。