親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯P參選助攻小英？過去三強鼎立是誰得利？

中共解放軍戰機在海南墜毀 2名飛行員殉職

犁牛耕作體驗 也可創造就業機會

2019-03-12 16:20聯合報 記者羅建旺╱即時報導

重現耕牛文化，也可以創造在地就業機會。

勞動部為建構民間團體，如立案基金會、社區發展協會或工會等，與政府部門間促進就業合作夥伴關係，提供「多元就業開發方案」，民間單位提出具創意性、地方性及發展性計畫，可帶動地區工作機會，引導弱勢失業者參與。

北基宜花金馬分署羅東就業中心就與臺灣耕牛文化協會合作，運用多元就業開發方案，協會提計畫，中心提供工作機會與薪資，讓老農經驗的分享文化紀錄、老農技術傳承、孩童體驗，藉著與牛隻的互動，體驗耕牛文化，傳遞循環農法的意義與價值。

羅東就業中心今天表示，多元就業開發方案分為經濟型與社會型計畫，民間團體所提為增進社會公益，且具有就業促進效益計畫，除耕牛文化協會外，社團法人宜蘭縣發展遲緩兒童早期治療協會提出輔具租賃與清潔消毒服務，讓身障社福團體等有工作機會。

羅東就業中心指出， 108年度多元就業開發方案計有24個民間單位申辦，已協助70位弱勢失業者重返多元職場，創造在地就業機會與提升就業率，109年度多元就業開發方案在下個月（4月）中旬會有提案暨宣導說明會，歡迎申辦，相關詳情可洽羅東就業中心（03）9578215分機103賴先生。

耕牛文化體驗也可以創造就業機會，圖為宜蘭縣礁溪時潮休閒農業區提供的耕牛體驗活動。
耕牛文化體驗也可以創造就業機會，圖為宜蘭縣礁溪時潮休閒農業區提供的耕牛體驗活動。
分享

羅東失業
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

批陳吉仲「地鼠」亂搞農地政策 宜議員請中央汰換官員

2019-03-12 16:00

蘇澳氣爆3死毀14屋 縣府輔導老屋重建

2019-03-12 15:07

影／基隆愛三路水溝噴惡臭美食倒胃口 元兇是大樓汙水

2019-03-12 15:05

國民黨基市主委要選立委 地方大咖助陣力挺

2019-03-12 13:43

「MIT」參政者相見歡 林右昌會見紐約州眾議員牛毓琳

2019-03-12 00:42

台東爭前瞻補助 改善東23線道路

2019-03-12 00:13

威士特丹號首航花蓮 原民歌舞迎賓

2019-03-11 23:56

想要一個家 小愉兒快圓夢

2019-03-11 23:54

捐助造林 玉山銀行投資綠樹資產

2019-03-11 23:51

鐵路高架決議 宜蘭羅東段先做

2019-03-11 23:35

基隆港有老鷹 還有信天翁

2019-03-11 23:34

台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35

地中海燈塔現身花蓮 美觀又安全

2019-03-11 18:23

影／卡關3年陽大護理之家幸福開張 空間寬敞比照五星飯店

2019-03-11 17:33

宜蘭土地銀行人行道塌陷 網友：金庫出入口？

2019-03-11 16:10

宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49

影／叫賣餅乾想要有個家 「小愉兒」家園今天動土

2019-03-11 14:17

藍綠共商 宜蘭、羅東鐵路高架化先行

2019-03-11 14:02

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

為何謝龍介賣麻豆文旦要下跪發誓 柚農點出關鍵

2019-03-12 10:19

張麗善違規幫學生打疫苗 雲林縣衛生局依法開罰

2019-03-12 13:41

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

堅持麻辣滋味 平價小吃創1小時賣百碗商機

2019-03-12 09:01

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

違規車停專找巷弄開單 桃園警方：檢舉魔人不斷檢舉

2019-03-12 14:04

基隆港有老鷹 還有信天翁

2019-03-11 23:34

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

高雄火鍋「可利亞」博愛店關門 業者：房東收回蓋大樓

2019-03-12 14:40

顏清標的帥二子和正妹已育有二子女 本周日補請喜宴

2019-03-12 14:01

影／整個嘉義市都是牠的運動場 人猴大戰7年終落幕

2019-03-12 15:27

影／基隆愛三路水溝噴惡臭美食倒胃口 元兇是大樓汙水

2019-03-12 15:05

板橋大觀社區將拆遷 自救會闖退輔會噴漆抗議

2019-03-11 18:01

台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35

衛生局長張耀懋3進市府 黃敏惠：民主城市 用人唯才

2019-03-12 12:32

高雄3校老榕樹 獲選2018百年最美校樹

2019-03-12 07:48

流浪狗群聚居民恐慌 防疫人員誘捕被恐嚇「會下地獄」

2019-03-12 13:12

雙十公車將上路 大台中交通大降價

2019-03-11 19:16

台中市兩里長出缺 4月底及5月初補選

2019-03-11 16:51

台灣貨出去！國內知名超市與日本三重縣食材交流

2019-03-12 07:46

台中2020立委選舉 藍綠啟動布局

2019-03-11 23:20

2020立委／藍營竹縣5搶2 竹市6人爭

2019-03-11 23:58

台南力爭「事業廢棄物不進焚化爐」

2019-03-11 23:27

台中帥哥正妹警職麻豆想婚了！ 東京鐵塔熄燈浪漫求婚

2019-03-12 15:55

「生命之樹」 屏東書院繼續發光

2019-03-12 00:05

北市基隆路地下道 下班尖峰即日起管制

2019-03-11 23:38

台中榮總院長親自為患者推輪椅 民眾叫好：接地氣

2019-03-12 11:26

影／卡關3年陽大護理之家幸福開張 空間寬敞比照五星飯店

2019-03-11 17:33

胡木源連升二級任國安局副局長 侯友宜：警界第一人

2019-03-12 00:47

左營舊城 200年前水關出土

2019-03-11 22:50

螢光晚會開始了！ 嘉義縣螢火蟲季下月璀璨登場

2019-03-12 09:36

屏東喜事連連 潘孟安：珍奶、鹹鴨蛋進軍日本

2019-03-11 17:07

豐原高商男排6連冠議員臉書分享 魯肉飯店馬上優惠學生

2019-03-11 21:24

台中免費公車改人次補助 業者叫好

2019-03-11 23:12

韓國瑜急：地下箱涵上萬破洞

2019-03-12 00:03

綠批雙十公車兌現遙遙無期 盧秀燕：預算足讓業者信任

2019-03-11 21:24

高雄這座宮廟入軍營遶境 總統蔡英文到場剪綵

2019-03-12 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top