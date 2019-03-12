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基隆愛三路水溝噴惡臭美食倒胃口 元兇是大樓汙水

2019-03-12 15:05聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市愛三路37號前水溝，屢傳出惡臭飄散，該處位在美食天地仁愛市場與廟口夜市商圈的重要道路，來往觀光客與市民眾多，經過時都掩鼻快速通過，嚴重影響當地店家生意，讓當地居民及店家感到相當無耐。議員鄭文婷今天會同相關單位前往，查出是旁邊一棟商業大樓排放汙水，已盡速改善，將排放時間調整在夜間，以免白天人車往來惡臭影響環境，造成整體印象不佳，

鄭文婷表示，民眾去年10月就已針對此一情形向她陳情，當時她僅是市議員候選人，邀集相關單位安排共同會勘，發現水溝內排放的是高溫又具有惡臭的灰色液體、水量又急又大，研判汙水水可能是附近一棟商業大樓汙水池排至路旁水溝而造成惡臭散發，該大樓已配合改善，惡臭情形略有減緩。

鄭文婷說，距離上次會勘僅半年時間，同處所又飄散惡臭，居民難忍再次向她反映惡臭難耐，由於飄散惡臭的地方位在美食天地仁愛市場與廟口夜市商圈的重要道路，來往觀光客與市民眾多，行經該處民眾都是掩鼻快速通過，嚴重影響當地店家生意，讓當地居民及店家感到相當無耐，

鄭文婷要求須擴大範圍確認惡臭汙水來源，徹底解決，才能根絕一直以來的惡臭問題。她說，今天上午會勘後，相關單位及該棟大樓相關總務人員確認，汙水是由該大樓排出，鄭文婷已請該大樓盡速改善，將汙水排放時間調整在夜間，以免白天人車往來惡臭影響環境清潔，同時造成觀光客對基隆市的整體印象不佳。

鄭文婷指出，市府工務處預計今年9月間將發包施作汙水下水道新建工程，後續該大樓也將納入用戶接管，另她也要求市場管理科及環保局對仁愛市場及廟口周邊的水溝做不定期的清潔，以維持環境的整潔。

基隆市愛三路37號前水溝，屢傳出惡臭飄散，該處位在美食天地仁愛市場與廟口夜市商圈...
基隆市愛三路37號前水溝，屢傳出惡臭飄散，該處位在美食天地仁愛市場與廟口夜市商圈的重要道路，來往觀光客與市民眾多，經過時都掩鼻快速通過，嚴重影響當地店家生意。圖／議員鄭文婷提供
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基隆市愛三路37號前水溝，屢傳出惡臭飄散，該處位在美食天地仁愛市場與廟口夜市商圈...
基隆市愛三路37號前水溝，屢傳出惡臭飄散，該處位在美食天地仁愛市場與廟口夜市商圈的重要道路，來往觀光客與市民眾多，經過時都掩鼻快速通過，嚴重影響當地店家生意。圖／議員鄭文婷提供
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基隆市愛三路37號前水溝，屢傳出惡臭飄散，該處位在美食天地仁愛市場與廟口夜市商圈...
基隆市愛三路37號前水溝，屢傳出惡臭飄散，該處位在美食天地仁愛市場與廟口夜市商圈的重要道路，來往觀光客與市民眾多，經過時都掩鼻快速通過，嚴重影響當地店家生意。圖／議員鄭文婷提供
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