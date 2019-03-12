國民黨基市主委要選立委 地方大咖助陣力挺

2019-03-12 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



國民黨基隆市黨部主委黃希賢今宣布成立立委初選服務處，展現參選決心，同時藉機弭平「球員兼裁判」等雜音。九合一大選後，國民黨政局選情一片火熱，光是基隆市國民黨籍，就有5人表態挑戰2020立委選舉，但基隆市前市長張通榮、前市長候選人謝立功、基隆市議會議長張耿輝、議會副議長林沛祥等人均到場表態力挺黃希賢參選，展現黨內好人緣。

黃希賢表示，自己過去從旁協助國民黨議員、市長、正副議長選舉，一路上戰戰兢兢，相信努力都有被看到，如今有意投入立委選舉，希望能帶給基隆市不一樣的國民黨。雖然外界質疑他「球員兼裁判」，但黃希賢自認，有高雄市長韓國瑜、基隆市議會前議長宋瑋莉等例子，只要依循規定參選，一樣能公平競爭。

基隆市還有市議員宋瑋莉、呂美玲、藍敏煌、前議員韓良圻等人有意角逐2020立委名額，黃希賢表示，表態參選同志越來越多，基隆市行情、熱絡度持續看漲，期盼未來能維持這熱度，在團結、和平競爭前提下，替國民黨注入清流，帶給基隆市不一樣的國民黨。

黃希賢展現參選決心，張通榮、謝立功、張耿輝、林沛祥表態支持。甫結束基隆市長選戰的謝立功表示，選舉期間受黃希賢幫助甚多，尤其黃希賢事業成功、繁忙，卻願意在國民黨最沒人、沒錢的時候接任基隆市國民黨部主委，並努力健全黨部組織，相當難得，也曾聽聞黃暢談論述理想，因此願意支持他參選立委。

林沛祥則說，他於公、於私都應該支持黃希賢參選，於私，黃希賢在他過去參選市議員時，幫助甚多，「我個人絕對全力支持他」；於公，基隆是國際港都，但卻沒有港務人才立足中央，替基隆港發聲，基隆很難發展，「基隆港已經面臨存亡之秋，基隆市、基隆港必須要有自己的立委」，若有港務背景出身的黃希賢進入中央級國會替基隆港都發聲，絕對是好事。