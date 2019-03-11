台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣知名建築師林坤層愛鷹「look」9日中午失蹤，林坤層PO文請網友一起協尋，網軍大神果然威力無窮，1天時間，周日傍晚就幫林坤層找回愛鷹，林坤層昨天再度PO文「感謝各位網軍大神：我的愛❤️鷹已找到了」。

林坤層在國內建築界頗有名氣，馳名國內外的台東市豐源國小地中海式建築風情校舍，就是他眾多出色作品之一。林坤層說，他飼養look已5年，人鷹之間已建立濃厚情感，他視look如同自己另一個小孩，look失蹤期間，他難過到茶飯不思，他跑遍各部落漫無目的到處找，就擔心牠在外無法求生存，更擔憂牠被人抓走當「食物」進補。

林坤層說，他9日當天上午前往關山視察工地，於是帶著look同行，回程順便到鹿野鄉內

周邊空曠的新良濕地放飛，結果才放飛不久，look就不見蹤影，吹哨沒回應，用搜尋槍搜尋也無look身上的衛星定位發報器訊號，他心知不妙，研判有可能遭人抓走，他立即向附近的瑞源派出所報案。

當天晚上林坤層就在臉書PO文「我的愛鷹3月9日早上約11:45在新良濕地入口處遺失了！已在瑞源派出所報警協尋，因是訓養的老鷹較不怕人，若聽說有人抓到老鷹或剛養老鷹，麻煩大家好友先跟我聯絡，感謝大家！也謝謝瑞源派出所大力協助。」

林坤層昨天晚上再PO文「感謝各位網軍大神：我的愛❤️鷹已找到了」；他說，10日 傍晚就有人跟他聯繫，指稱瑞源一處稻田的電桿上有隻老鷹，瑞源派出所隨後也來電「老鷹好像找到了」，他隨即趕往現場，在電桿下呼喚look名字，look就低頭看他，他於是戴上皮手套並吹了鷹哨後，look立即飛到他手上。