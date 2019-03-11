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台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣知名建築師林坤層愛鷹「look」9日中午失蹤，林坤層PO文請網友一起協尋，網軍大神果然威力無窮，1天時間，周日傍晚就幫林坤層找回愛鷹，林坤層昨天再度PO文「感謝各位網軍大神：我的愛❤️鷹已找到了」。

林坤層在國內建築界頗有名氣，馳名國內外的台東市豐源國小地中海式建築風情校舍，就是他眾多出色作品之一。林坤層說，他飼養look已5年，人鷹之間已建立濃厚情感，他視look如同自己另一個小孩，look失蹤期間，他難過到茶飯不思，他跑遍各部落漫無目的到處找，就擔心牠在外無法求生存，更擔憂牠被人抓走當「食物」進補。

林坤層說，他9日當天上午前往關山視察工地，於是帶著look同行，回程順便到鹿野鄉內

周邊空曠的新良濕地放飛，結果才放飛不久，look就不見蹤影，吹哨沒回應，用搜尋槍搜尋也無look身上的衛星定位發報器訊號，他心知不妙，研判有可能遭人抓走，他立即向附近的瑞源派出所報案。

當天晚上林坤層就在臉書PO文「我的愛鷹3月9日早上約11:45在新良濕地入口處遺失了！已在瑞源派出所報警協尋，因是訓養的老鷹較不怕人，若聽說有人抓到老鷹或剛養老鷹，麻煩大家好友先跟我聯絡，感謝大家！也謝謝瑞源派出所大力協助。」

林坤層昨天晚上再PO文「感謝各位網軍大神：我的愛❤️鷹已找到了」；他說，10日 傍晚就有人跟他聯繫，指稱瑞源一處稻田的電桿上有隻老鷹，瑞源派出所隨後也來電「老鷹好像找到了」，他隨即趕往現場，在電桿下呼喚look名字，look就低頭看他，他於是戴上皮手套並吹了鷹哨後，look立即飛到他手上。

林坤層說，尋回look後，他發現look腳上兩條皮革短帶、鈴鐺、橡膠腳環及背上的衛星定位發報器等備件， 全被人剪掉，只剩標記農委會核准飼養登記編號的金屬腳環，證明look是被人抓走的，還好有網友大力推文，讓抓牠的人不敢收養。

林坤層的愛鷹被尋獲後，只剩封閉式認證編號腳環，其它的配備全部被剪斷。記者羅紹平／...
林坤層的愛鷹被尋獲後，只剩封閉式認證編號腳環，其它的配備全部被剪斷。記者羅紹平／翻攝林坤層臉書
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林坤層養鷹五年，與愛鷹look已有深厚情感。圖／林坤層提供
林坤層養鷹五年，與愛鷹look已有深厚情感。圖／林坤層提供
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林坤層尋獲愛鷹，他在臉書發文感謝「網軍大神」讓他可以在短時間內找回愛鷹。記者羅紹...
林坤層尋獲愛鷹，他在臉書發文感謝「網軍大神」讓他可以在短時間內找回愛鷹。記者羅紹平／翻攝林坤層臉書
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