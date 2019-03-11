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卡關3年陽大護理之家幸福開張 空間寬敞比照五星飯店

2019-03-11 17:33聯合報 記者戴永華╱即時報導

陽明大學附設醫院護理之家設施完善又有醫療照護，有需求的長輩排隊一百多人等著要住進來，嚴重不敷使用，擴床案卡了3年最近終於過關，今天院方邀請縣衛生局、宜蘭市長江聰淵等舉辦「陽明幸福村」啟用典禮，新規劃的護理之家寬敞明亮，從單人房到5人房型，每人平均公共空間超過7坪，空間感幾乎比照五星級飯店規模。

「陽明幸福村」位於陽大新民舊院區，原本只有26床，後面登記排隊等著住進來的長輩多達百餘人，醫院向縣衛生局提出擴床申請為34床，卻遲遲無法過關。新縣長林姿妙上任後，也換了新衛生局長，卡了3年的擴建案終於通過，初步擴為34床，未來再進一步擴增到54床。

縣衛生局長徐迺維感觸良多，因此案是他擔任陽大社區醫學中心主任時105年提出，如今在他局長任內啟用；市長江聰淵表示，為了鄉親權益，他之前為了陽大附醫的計畫，不惜公開與縣府唱反調。

陽大護理之家成立20餘年，因為有醫療團隊照顧，一直很受歡迎，院長楊純豪表示，宜蘭65歲以上的老年人口比率超過全國，對於失能老人的長期照顧需求相對增加，隱藏在背後的最大問題是家庭負擔，陽大醫院體會到銀髮服務的價值核心，「人到晚年，渴望的幸福是甚麼？」重新檢視應該要提供怎麼樣的照護環境。

護理長林秋鈴表示，新護理之家寬敞明亮的日常生活空間，平均每一個人公共空間從4.75坪增加至7.71坪，特別注重住民心靈照護，因此增加單人房，讓活動功能較好的長輩有更需要的私人空間，強化閱覽室、多功能活動室以及家庭團聚的配膳共餐空間，更暖心規劃宗教室，撫慰長輩住民的心靈。

「陽明幸福村」今天啓用，新規劃的住房活動空間寬敞。圖/陽大提供
「陽明幸福村」今天啓用，新規劃的住房活動空間寬敞。圖/陽大提供
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卡關3年的陽大護理之家終於開張了，「陽明幸福村」空間寬敞比照五星飯店。圖/陽大提...
卡關3年的陽大護理之家終於開張了，「陽明幸福村」空間寬敞比照五星飯店。圖/陽大提供
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江聰淵老年人口林姿妙
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