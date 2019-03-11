宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



行政院政務委員吳澤成(右一)邀集中央與地方，討論如何推動宜蘭鐵路高架化建設，做成五項重大決議，宜蘭與羅東段先評估高架，化解市區交通瓶頸。記者戴永華／攝影 分享 facebook 總統蔡英文與前行政院長賴清德都說全力支持宜蘭鐵路高架化建設，但全案卡在縣府提出的可行性評估，一再被交通部審查委員退回，幾乎原地打轉。政務委員吳澤成今天找來中央與地方召開協調會報，做出五項具體決議，不但可行性評估費用全由交通部負擔，而且今後在縣府評估的過程，交通部鐵路局與鐵道局不能置身事外，3個月內由中央與地方共同完成新評估案，以利儘速送審。

今天做成的五項決議非常具體，包括：1、請縣府就替代方案完整性、新增車站評估理由、土地取得評估、經濟效益、自償率等五項再補充，且評估所需費用請交通部補助。2、前述補充資料於3個月內提出，再由吳主委邀相關單位召開會前會審議。沒問題再送交通部。3、修正計畫以宜蘭羅東段高架先行，頭城礁溪段併北宜直鐵辦理。4、交通部107年2月所訂定之要點將鐵道改善與地方都市發展混在一起，請另案再檢討修正。5、鐵道局、交通部之委員會於審議時，要整合釐清，儘速協助案件確定。

立委陳歐珀與縣府秘書長林茂盛、交通處長林國民都親自出席這次重要的協調會報，由於縣府提出的鐵路高架化可行性評估已經被交通部審查委員退了五次，接下來不但要依照去年2月的新要點進行評估及重新提送，十分繁雜，而且縣府還要再編列2500萬元追加預算做新評估，此舉對於縣府財政與規劃效能都是一大考驗。

林茂盛在會中建請交通部全額補助可行性評估費用，獲得同意，終於紓解縣府財政壓力；另外交通部長林佳龍日前到宜蘭考察時，要求交通部把鐵路高架化「當成交通部的事」來推動，今會中也決議，縣府接著在進行可行性評估的過程時，無論交通部鐵路局與鐵道局都必須參與評估過程，由中央派專人全力投入協助推動。

針對新評估方案的施作路線，縣府原本要求全段核定興建，困難度非常高，會中決定以宜蘭與羅東段先做，至於頭城、礁溪段的人口及平交道瓶頸相對影響小，併入將來的北宜直鐵路線改善辦理。