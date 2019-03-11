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跑新聞兼做公益！台東記協募建材助火災祖孫重建家園

2019-03-11 11:10聯合報 記者羅紹平╱即時報導

去年10月台東市雲南路發生民宅火警，災後至今快五個月，受災的陳姓阿嬤因無力修屋， 與先生江姓阿公及孫子三人仍住在破損，無法遮風避雨的屋子裡，台東記者協會得知發起會員愛心捐款幫阿嬤買磚塊及水泥，加上協會協會顧問李建興也慷慨捐贈重建所需砂石，縣議員陳銘風也捐助其他建材，不到一天，協助阿嬤阿公重建家園的物資都到位。

台東記者協會會員樂捐，這次募得總金額55610元，除購買磚塊及水泥的37250結清， 餘額18360元也捐給江姓阿公陳姓阿嬤作為雇用砌牆的水泥工工資之用。今天由縣議員陳銘風、協會顧問李建興代表捐贈建材及慰問金給阿嬤，希望受災祖孫能早日有個遮風避雨的家。

去年十月中旬，台東市雲南路上發生一起因電線走火引起的住宅火警，外出返家的阿嬤不顧危險衝入火場，救出1名當時剛滿月的小孫女，災後至今，靠打零工維生的阿公阿嬤，沒錢整理修屋，災後已經五個月，還住在房屋後方沒被火燒到的小房間內，台東縣記者協會獲悉後，會員發起捐贈愛心磚塊及水泥活動，

住了40年的房子，已經被大火燒到只剩空空的骨架，由於住處是國有財產局承租地，如果房子拆掉就得將土地還給國產局，到時連住的地方都沒有，阿公阿嬤平時靠著打零工採荖葉過生活，大兒子因沒錢繳酒駕罰金還在監獄服刑， 兩個老人完全沒有擔保品可以貸款重建家園，只能靠著打零工的微薄收入，賺到一定金額就去買磚塊砂石，找朋友來一磚一瓦的重建家園，火災發生到現在已經快五個月了，祖孫仍只窩在房屋後方沒被火燒到的窄小房間內，沒有牆壁的房屋，無法遮風避雨。

去年10月中旬台東市雲南路陳姓阿嬤住處發生火警，災後房子毀損，陳姓阿嬤無力修繕。...
去年10月中旬台東市雲南路陳姓阿嬤住處發生火警，災後房子毀損，陳姓阿嬤無力修繕。圖／聯合報資料照片
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台東記者協會愛心募捐，今天上午由台東縣記者協會顧問李建興（左起）、議員陳銘風等人...
台東記者協會愛心募捐，今天上午由台東縣記者協會顧問李建興（左起）、議員陳銘風等人將建材等物資及現金捐贈受災的陳姓阿嬤。記者羅紹平／攝影
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得到台東記者協會捐助，陳姓阿嬤開心感動落淚。記者羅紹平／攝影
得到台東記者協會捐助，陳姓阿嬤開心感動落淚。記者羅紹平／攝影
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