跑新聞兼做公益！台東記協募建材助火災祖孫重建家園

2019-03-11 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



去年10月台東市雲南路發生民宅火警，災後至今快五個月，受災的陳姓阿嬤因無力修屋， 與先生江姓阿公及孫子三人仍住在破損，無法遮風避雨的屋子裡，台東記者協會得知發起會員愛心捐款幫阿嬤買磚塊及水泥，加上協會協會顧問李建興也慷慨捐贈重建所需砂石，縣議員陳銘風也捐助其他建材，不到一天，協助阿嬤阿公重建家園的物資都到位。

台東記者協會會員樂捐，這次募得總金額55610元，除購買磚塊及水泥的37250結清， 餘額18360元也捐給江姓阿公陳姓阿嬤作為雇用砌牆的水泥工工資之用。今天由縣議員陳銘風、協會顧問李建興代表捐贈建材及慰問金給阿嬤，希望受災祖孫能早日有個遮風避雨的家。

去年十月中旬，台東市雲南路上發生一起因電線走火引起的住宅火警，外出返家的阿嬤不顧危險衝入火場，救出1名當時剛滿月的小孫女，災後至今，靠打零工維生的阿公阿嬤，沒錢整理修屋，災後已經五個月，還住在房屋後方沒被火燒到的小房間內，台東縣記者協會獲悉後，會員發起捐贈愛心磚塊及水泥活動，