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大農大富賞螢季 森林逛市集見證蟲兒婚禮

2019-03-10 18:24中央社 花蓮縣10日電

花蓮光復鄉大農大富平地森林園區「賞螢季」，今年以螢火蟲的世紀婚禮為主題，花蓮林管處特別規劃系列活動，包括音樂會、森林小市集等，邀民眾前來感受特有的春日魅力。

林務局花蓮林區管理處今天表示，大農大富平地森林園區舉辦賞螢活動，具有全國「3最」優勢，最早出現螢火蟲、面積最大、最容易到達的地方。今年以螢火蟲婚禮為主題，在3月16、17日開幕活動也將以清新的婚禮派對規劃，讓現場民眾參與見證螢火蟲的世紀婚禮。

同時邀請花蓮文青團隊「希柏市集」聯名辦理森林小市集，讓民眾享受大農大富平地森林生態之美，也可以認識花蓮的藝文能量，及在地優質的手作產品。另安排創作歌手音樂會、螢火蟲織品手作DIY等。

花蓮林區管理處長楊瑞芬指出，這次活動就是要讓來訪的民眾能有身、心、靈上的療癒。透過漫步於自然森林環境、文創藝術的薰陶，讓來參與螢火蟲世紀婚禮民眾，都能夠感受到幸福。

螢火蟲的生命週期約為一年，而成蟲的時間約僅有一至兩週，在這短短的時間之內，螢火蟲透過散發出美麗的光芒來尋找配偶，也成為大農大富平地森林春日夜間婚禮。

大農大富賞螢季活動從3月16日至4月14日，為維護螢火蟲的棲地生態，賞螢活動採總量管制，欲參加民眾可上網事先報名。

螢火蟲婚禮賞螢
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