花蓮4年4023人次通報輕生 縣衛生局擴大諮商據點

2019-03-10 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



經統計，花蓮縣2015年至2018年間，共有4023人次通報輕生，其中30至49歲者最高，占比為40.65%，至於輕生死亡年齡，則以35至59歲占最大宗，且男性輕生人數高出女性2倍。衛生局指出，近年中壯男性成為輕生防治特別關注族群，去年提供7社區諮詢諮商據點，今年擴大在各13鄉鎮設點，提供心靈諮商服務。

衛生局表示，去年縣內共394人次到7諮詢諮商據點求助，今年擴大增設據點，民眾可到各鄉鎮據點申請，衛生局獲報後，將安排專業心理師前往服務。

衛生局長朱家祥說，花蓮傳統就業機會少，加上高齡化後「三明治世代」中壯年生活負擔加重，且男人不易吐露心聲個性，成為衛生醫療單位極大考驗；「三明治世代」意即中壯年族群，上有父母需奉養，下有子女需育養，經濟負擔沈重。

各縣市諮商據點由衛生局與臨床及諮商心理師公會合作，辦理各專業心靈諮商、幸福捕手心靈健康講座，盼助民眾緩解心理困擾，並促進心理健康。

朱家祥指出，情緒壓力若無法獲得適當紓解，易衍生人際或家庭問題，而人的心理與生理，都需以健康作為強大支撐力，另外，情緒壓力可靠藥物、心理諮商治療改善，與高血壓、感冒相同，可被治療痊癒。