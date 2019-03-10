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心疼文物流落 葉柏強愛鄉搶救老東西

2019-03-10 18:35中央社 花蓮縣10日電

文史工作者葉柏強從小展現對物的探索興趣，看到流落海外的文物照片會感到心疼，多年來將薪水全花在相關搶救上。曾因為一張繪葉書，讓他成功完成花蓮老建築文化資產登錄。

葉柏強出生花蓮縣玉里鎮，故鄉廟宇、老店開啟他對美的認知與喜好。他伯父曾說，「這姪子，從小就是怪，人家小學生放學就是玩耍，他呢，去站在中藥行櫥窗前，看著裡頭的各種乾海馬、中藥動植物，常常過了晚餐時間還沒回家。」

葉柏強多年來致力於蒐集與花蓮相關的歷史資料，包括老照片、繪葉書、古籍舊本、宣傳摺頁等，透過這些資料，他細心地拼湊出花蓮那些已消逝的時代。

葉柏強說，花蓮故鄉充滿許多歷史故事，像是1914年（大正3年）台灣總督府發動太魯閣戰役，是20世紀台灣本島最大的陸上戰役；日治時期所倚賴的軍事重地「海鼠山分隊」也曾駐紮於此，過往歷史如此具厚度，卻缺乏相對的關注與討論。

他期望未來將花蓮地方文化、民情風俗、歷史沿革等議題，做更全面、更深入的研究探討，才能創造性地轉換這些歷史文化，才能有自己的主體與特色。

葉柏強系列壓克力創作，與多年來花蓮相關文獻收藏，即日起至4月7日在東海岸文教基金會展出，以「今我來思」怪奇博士：現–實（Doctor Strange:Reality）為題，展出他對創作的省思及對故鄉深情的凝視。

出席展覽開幕的花蓮縣文化局長江躍辰表示，葉柏強長期蒐集及閱讀台灣文獻，對台灣歷史文化具有廣博的知識，也具有使命感。他的收藏不僅為了保存及提供研究，更能利用收藏的文獻為花蓮的過去與未來建構歷史的縱深，累積文化的厚度。

日前花蓮高球場俱樂部的文化資產登錄，就是由葉柏強提出申請。此建築見證花蓮城市休閒運動產業發展，在花蓮體育史有其重要地位，文化局也正朝保存、修復這處珍貴的文化資產的方向努力。

花蓮市長魏嘉賢指出，文獻史料收集是一件漫長、持續的工作，在這些蒐集不易、彌足珍貴的圖書與照片中，所累積的人類經驗和智慧，是重要的文化資產；接地氣地紀錄庶民生活，也更細緻地體現在地的日常生息。

策展人王文宏說，此次特別展出葉柏強所藏「東台灣展望」一書，非常珍貴，而這本書是啟發葉柏強踏入文史蒐藏領域的契機。地方文史為人們勾勒出一張東台灣的時光地圖，也留下一把開啟日治時代東台灣的記憶鑰匙。

王文宏表示，因為一張美崙高爾夫球場繪葉書（明信片），讓葉柏強努力於遺跡的申遺工作，為花蓮地方發展的進程與脈絡勾勒文化願景。這次展出的老照片都以限量10張版數的方式展售，期望透過民眾支持，幫助葉柏強延續深掘地方歷史脈絡的工作。

文化資產文化局建築
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