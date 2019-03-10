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宜縣環保局辦淨溪活動 邀民眾一起愛護河川

2019-03-10 15:21聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣政府環境保護局今天上午9點在羅東新群十六份圳辦理「愛護河川淨溪一起來」水環境教育宣導活動，宜蘭縣長林姿妙也蒞臨致詞，並頒發感謝狀給與捐贈經費認養十六份圳河段的熱心企業，林姿妙也親自與志工進行簡易水質檢測直接檢測河川水質狀況。

在活動中，由水環境巡守志工與企業志工一起清理河岸環境，藉由經驗豐富巡守志工帶領，將巡守淨溪技巧傳承予企業志工，現場示範如何安全有效率將河岸垃圾清除，讓企業志工透過實地演練，學習如何保護水體環境善盡企業責任。

十六份圳是從西安里一帶流經羅東市區，再經東安、羅莊、新群等地一直往下流最後匯入冬山河。這條水圳早期是可以行舟載貨，上至南門圳下可通往五結鄉利澤一帶扮演當時水路交通重要角色。

水環境巡守隊張隊長表示，目前該河段配合政府推動「生態旅遊」政策，同時規劃為自行車道路線，提供本地及外來遊客共享騎鐵馬賞櫻花的樂趣。隊員在平時的巡守過程中，曾目睹有些民眾為貪一時之便，就隨手將垃圾往河川棄置，當場立即宣導民眾不可隨手亂丟垃圾造成河川髒亂，並希望一起來當志工共同來愛護河川。

縣長林姿妙表示，推動企業認養河川只是一個起點，希望藉由這樣活動串起各界對河川的保育觀念，現場企業志工也與熱心民眾成立「廣結善緣水環境巡守隊」，巡守隊成員由士農工商各界人士所組成，巡守路線為五結國小旁五結大排至錦孝橋約3公里長河道，水環境巡守隊是繼員山鐵牛力阿卡隊成立後又再增加一隊環保勇士。

另外，為了響應植樹節活動並鼓勵環境綠美化，工作人員在活動後分送樹苗給參與人員，「前人種樹後人乘涼、自己家鄉環境自己守護」，歡迎民眾可以團體方式加入水環境巡守隊，共同為環境保護工作盡一分心力。

縣長林姿妙與環保局長、志工人員一同植樹。圖／宜蘭縣政府環境保護局提供
縣長林姿妙與環保局長、志工人員一同植樹。圖／宜蘭縣政府環境保護局提供
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為了響應植樹節活動並鼓勵環境綠美化，工作人員在活動後分送樹苗給參與人員。圖／宜蘭...
為了響應植樹節活動並鼓勵環境綠美化，工作人員在活動後分送樹苗給參與人員。圖／宜蘭縣政府環境保護局提供
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水環境巡守志工與企業志工一起清理河岸環境。圖／宜蘭縣政府環境保護局提供
水環境巡守志工與企業志工一起清理河岸環境。圖／宜蘭縣政府環境保護局提供
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縣長林姿妙親自參與檢視河川水質檢測。圖／宜蘭縣政府環境保護局提供
縣長林姿妙親自參與檢視河川水質檢測。圖／宜蘭縣政府環境保護局提供
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