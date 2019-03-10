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喜悅同濟會化身天使 帶創世植物人逛超市募發票

2019-03-10 13:14聯合報 記者江婉儀╱即時報導

創世基金會今天與喜悅同濟會發起「帶植物人購物」活動，帶著創世羅東院院民到喜互惠羅...
創世基金會今天與喜悅同濟會發起「帶植物人購物」活動，帶著創世羅東院院民到喜互惠羅東店逛超市，讓他們體驗不同的感官刺激。記者江婉儀／攝影
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創世基金會今天與喜悅同濟會發起「帶植物人購物」活動，帶著創世羅東院院民到喜互惠羅東店逛超市，讓他們體驗不同的感官刺激，現場也設有勸募發票箱，希望現場的民眾能響應活動，隨手捐發票，同濟會的成員也拋磚引玉，捐贈她們的愛心作為植物人安養經費。

創世羅東安養院院長陳淳妍表示，喜悅同濟會認同創世植物人的安養與到宅的雙軌服務，協助募集安養經費，植物人的服務中都有進行社區融合，今天與喜悅同濟會帶小朋友逛喜互惠超市，讓他們有更多的感官刺激。

陳淳妍說，在院民的服務中，羅東安養院十分重視院民接受感官刺激的機會，因此每年都會辦理3到4場的院外活動，羅東院曾帶院民去過羅東文化工廠、傳統傳藝中心宜蘭園區等，這類的活動對於院民的感官刺激很好，對他們來說是一種復健，同時也能跟外界多些交流。今年希望能安排他們參加綠博，除了參與宜蘭縣內大型活動，也讓他們增加與外界接觸的機會。

喜悅同濟會會長周宜琴指出，對於正常人來說，到處走動其實很正常、簡單，但對植物人來說，卻是一輩子都無法達成的奢望，他們活著十分辛苦，感謝創世基金會長期以來對植物人的照顧，以及對植物人家庭的支持與關懷，同時也感謝喜互惠答應借用場地、響應活動，喜悅同濟會也有機會盡微薄之力。

喜互惠烘焙處經理廖文璁說，創世基金會一路以來協助植物人安養，同濟會也是從創始以來秉持服務宗旨，今天喜互惠站在協辦立場，除了持續給在地關懷，也希望日後能發起或是號召活動，讓民眾一同參與或支持創世基金會，給創世基金會更多力量照顧弱勢。

創世基金會羅東院院長陳淳妍（左）致贈感謝狀給喜悅同濟會會長周宜琴。記者江婉儀／攝...
創世基金會羅東院院長陳淳妍（左）致贈感謝狀給喜悅同濟會會長周宜琴。記者江婉儀／攝影
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