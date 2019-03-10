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種下3000樹苗 壽豐平和村田區將成花蓮綠廊

2019-03-10 13:07聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣長徐榛蔚（左2）參加花蓮植樹節活動。記者蔡翼謙／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左2）參加花蓮植樹節活動。記者蔡翼謙／攝影
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本月12日植樹節，花蓮林管處植樹活動今天提前舉辦，邀民眾在中央山脈、海岸山脈的壽豐平和村田區，種下3000多棵黃連木、樟樹及台灣原生橘樹樹苗，未來將變成高達10多公尺的整片樹林，同時作為9.2公頃的花蓮有機農業研究中心綠籬。

今天縣長徐榛蔚、花蓮林管處長楊瑞芬及立委蕭美琴等人，拿起鏟子種下小樟樹。雖花蓮近日連日陰雨，幸好天公作美，一行人種樹時剛好雨停。楊瑞芬說，本月8日已在佐倉步道舉辦花蓮首場贈苗活動，往後還有16場，贈送胡椒木、宜梧、桂花、茉莉等苗。

「留給子女金山銀山，不如留下青山綠水」，徐榛蔚表示，縣內這9年來種下300多萬棵樹，積極往花園城市邁進，但在推動綠色植樹同時，縣內小花蔓澤蘭、銀合歡等「綠癌」 蔓延嚴重，盼相關單位協助清除。

蕭美琴指出，壽豐田區未來將打造有機農業研究中心，盼成為亞太地區有機農業研究典範，感謝農改場提供空間；今天種下的樹廊，就是有機農業研究中心的綠色隔離帶，對這座中心有保護功能，也是野生動物、昆蟲棲地。

花蓮林管處本月於各地舉辦贈苗活動，民眾只要自備環保袋，準備今年1、2月或3、4月的3張統一發票，就可換取樹苗，每人最多換2株，詳細時間、地點可至花蓮林區管理處官網查詢。

林管處也提供植樹小秘笈，包括掘穴、栽植覆土及培養3重點。植穴大小應以樹苗大小而定，一般為寬40公分、深30公分，能使苗木根系舒展，不盤根錯節；栽植覆土包括樹苗要直立式種下、種下後可將樹苗輕拉，再將覆土用腳踩實等；培養則是周邊雜草必須清除、天旱早晚要澆水。

本月12日植樹節，花蓮林管處植樹活動今天舉辦，邀民眾在中央山脈、海岸山脈的壽豐平...
本月12日植樹節，花蓮林管處植樹活動今天舉辦，邀民眾在中央山脈、海岸山脈的壽豐平和村田區，種下3000多棵黃連木、樟樹及台灣原生橘樹樹苗。記者蔡翼謙／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（右3）、立委蕭美琴（右4）、花蓮林管處長楊瑞芬（左4）及花蓮區農...
花蓮縣長徐榛蔚（右3）、立委蕭美琴（右4）、花蓮林管處長楊瑞芬（左4）及花蓮區農業改良場長杜麗華（左3）參加花蓮植樹節活動。記者蔡翼謙／攝影
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