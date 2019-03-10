種下3000樹苗 壽豐平和村田區將成花蓮綠廊

2019-03-10 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮縣長徐榛蔚（左2）參加花蓮植樹節活動。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook

本月12日植樹節，花蓮林管處植樹活動今天提前舉辦，邀民眾在中央山脈、海岸山脈的壽豐平和村田區，種下3000多棵黃連木、樟樹及台灣原生橘樹樹苗，未來將變成高達10多公尺的整片樹林，同時作為9.2公頃的花蓮有機農業研究中心綠籬。

今天縣長徐榛蔚、花蓮林管處長楊瑞芬及立委蕭美琴等人，拿起鏟子種下小樟樹。雖花蓮近日連日陰雨，幸好天公作美，一行人種樹時剛好雨停。楊瑞芬說，本月8日已在佐倉步道舉辦花蓮首場贈苗活動，往後還有16場，贈送胡椒木、宜梧、桂花、茉莉等苗。

「留給子女金山銀山，不如留下青山綠水」，徐榛蔚表示，縣內這9年來種下300多萬棵樹，積極往花園城市邁進，但在推動綠色植樹同時，縣內小花蔓澤蘭、銀合歡等「綠癌」 蔓延嚴重，盼相關單位協助清除。

蕭美琴指出，壽豐田區未來將打造有機農業研究中心，盼成為亞太地區有機農業研究典範，感謝農改場提供空間；今天種下的樹廊，就是有機農業研究中心的綠色隔離帶，對這座中心有保護功能，也是野生動物、昆蟲棲地。

花蓮林管處本月於各地舉辦贈苗活動，民眾只要自備環保袋，準備今年1、2月或3、4月的3張統一發票，就可換取樹苗，每人最多換2株，詳細時間、地點可至花蓮林區管理處官網查詢。