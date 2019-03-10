全國僅30人 海星高中2學生獲頒保德信傑出志工獎

2019-03-10 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



第19屆保德信青少年志工菁英獎明天頒獎，花蓮縣2名「傑出志工獎」得主劉丹華與葉欣都是海星高中學生，海星還有陳翊宇、黃子綺、廖浚童獲頒奉獻獎，得獎人數是歷年之最，也因得獎者眾，海星獲頒「服務教育楷模獎」，全國僅17校有此殊榮，也是東部唯一獲此獎的學校。

保德信青少年志工菁英獎邁入第19屆，多年來給予全國青年志工極大肯定，今年的頒獎典禮訂10日上午在台北喜來登飯店舉行，日前公布得獎名單，海星高中大豐收。

全國僅30名的「傑出志工獎」，海星就占2位。葉欣從國小三年級就參與壽豐鄉服務偏鄉學童的二手商店「五味屋」服務，她除了幫忙銷售、整理物資、標價、上架，還會帶領小朋友學習。她說，五味屋讓她成長許多，蛻變成更好的自己，也學會很多在學校體會不到的事情。

另一名得獎者劉丹華則是在高二擔任善牧天使社社長，周末時帶領社員陪併善牧兒童之家的小朋友進行活動，也與復興國小合作課後輔導、科學營等。她目前是是學生獨立媒體─高中生看世界團隊的執行長。