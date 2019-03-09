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列世界8美之首！竹市總圖設計取經東大圖書館

2019-03-09 17:18聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市長林智堅率團參訪台東縣，造訪台東大學圖書資訊館與台東設計中心。林智堅表示，台東大學圖書資訊館為山丘外形的地景式建築，被國際知名建築師網站architizer.com列為世界8座最有特色圖書館之首，將作為新竹市總圖書館的規劃設計參考。

台東大學圖書資訊館耗資4億6千萬元興建，已成為台東縣重要地標，前副縣長張基義說，圖書館設計採地景式建築，外觀為金字塔形，斜面屋頂種植大量草皮，看起來像一座山，融合台東的山海環境之中，登上頂樓更可遠眺太平洋與周圍群山；建築採穿透式設計，即使身處場館背面也能遠望海洋。館內用大量景觀採光玻璃，空間明亮寬廣，地下一層、地上五層的建築內容藏書豐富，有如一座知識寶山。

林智堅表示，竹市市民對於圖書館需求高，但館舍有限，他上任之初即開始構思興建總圖書館，過去前往國外考察時，留意各城市圖書館的規劃，去年正式向中央提案，成功獲教育部核定補助4億，共將投入8億經費打造。

林智堅指出，本次特前來取經世界聞名的台東大學圖書資訊館，融合自然的地景建築，整體設計感極佳，讓他格外驚豔，將做為未來總圖書館的設計參考。

團隊也走訪台東縣原住民族文化創意產業聚落，由縣府為藝術家提供公用雷射雕刻機、直噴印刷機、3D列印機等器材，作為鐵花村藝術聚落的創作基地，將學習對方成功經驗，作為竹市東門市場青年創業基地未來改進與優化的範本。

新竹市政府團隊參訪台東創客中心。圖／新竹市政府提供
新竹市政府團隊參訪台東創客中心。圖／新竹市政府提供
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台東TTstyle原創館。圖／新竹市政府提供
台東TTstyle原創館。圖／新竹市政府提供
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台東圖書館建築
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