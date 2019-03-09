下雨天來基隆旅遊 小雞雨衣夯小朋友大跳小雞舞

2019-03-09 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



雨下不停，基隆市政府推雨天旅遊，今天基隆風大雨大，仍有不少人來旅遊，就是要拿基隆限定「小雞雨衣」，15處借問站店家生意都很好，不少來自台北的遊客，排隊購物兌換雨衣，店家忙得不亦樂乎。一間借問站業者說，「很刺激買氣，也增加雨天的遊客」。

基隆泉利米香老闆簡志源說，今天一早雖然下著雨，但遊客不斷，這次限量發行的小雞雨衣效果很好，很多都是從台北專程來玩，並買伴手禮拿小雞雨衣，讓店家很忙，基隆是雨都，下雨是特色，下雨常常就沒有遊客，現在下雨從阻力變成助力。

簡志源表示，今天有不少遊客，來店內拍照打卡、買紀念品，還有一位媽媽帶著孩子穿著雨衣騎機車來蓋章，雨中跑了3個點蓋戳章，如願拿到了小雞雨衣，媽媽小孩都很高興，這次對刺激買氣很有幫助，有小朋友當場就跳起小雞舞。

小雞造型雨衣兌換方式有3種，首先是雨天到東岸、西岸的旅遊服務中心，購買「台灣好行」的龍宮尋寶線套票；第2是雨天到基隆借問站消費滿500元，若借問站是飯店業者，需要住宿消費；第3是1星期之內，集滿3家借問站的戳章，並在任1家借問站消費不限金額。民眾在現場要穿著小雞雨衣拍照，並分享到個人臉書或IG，才可兌換1件。

交通旅遊處長李綱說，此次1200件小雞雨衣試水溫，昨天起發送，送完回止，只送不賣，希望外縣市民眾來基隆玩，喝咖啡看美景，也買點伴手禮，拍張雨中浪漫的美照，行銷一下基隆，推銷雨天旅遊，有不一樣的感受。