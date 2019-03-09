宜蘭家扶籌錢助學 許多人捐過年紅包

2019-03-09 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭家庭扶助中心今天在宜蘭縣文化局演講廳頒發獎助學金，幫助442名經濟弱勢學生，家扶中心形容他們生活像「八爪章魚」，需要兼顧多方面的事務，特別是為了家計著想，需要利用寒暑假或休息時間打工，才能支應學費及生活費用。

家扶中心籌款相助，總共募到285萬獎助學金，其中，不少是善心人把過年紅包沒拿去花或拿去存，而是直接捐給家扶中心去幫助這些就學困境的學生，很令人感動。

受助學生中，「小親」就讀五專五年級，父親因病辭世，自幼由母親獨力撫養，然母親在積勞成疾的狀況下，竟發現罹患癌症，經治療後雖有逐漸康復，然身體狀況持續不佳，僅能從事臨時工作。

「小親」家庭卻無法申請低收資源，因此小親自就讀五專起，均申請學貸支應就學支出，學貸龐大的狀況下，小親就學之餘，尚需利用課餘時間到飲料店打工，賺取生活費支應家庭開支，且成績維持優異水平，實屬不易。

此外，「小筠」就讀大學三年級，父親因年邁，僅能從事臨時工，母親則需照顧年幼弟弟及高齡90歲患有失智症的祖母，另尚有一名就讀國小的弟弟，家庭支出相當大，小筠體諒父母辛勞，利用課餘時間在外打工，並維持優異的成績，為節省交通費用，少有時間能返家，所幸有獎助學金的挹注，減輕小筠的就學壓力。

宜蘭家扶中心主任許孟爵說，這群受獎學生們因家庭經濟貧困，總要煩惱學費、生活費等支出，常需兼顧就學、打工，甚至可能沒有時間陪伴家人，彷如八爪章魚一般，希冀抓住每個機會，卻似什麼都抓不住，幸運的是，今年因春節年假後即開學，有許多愛心人士，將過年紅包捐出一部分，積少成多，給予這些學生鼓勵與關懷，讓他們能把握幸福，順利就學，成為有希望的種子，以成長茁壯，期待未來更多人加入助學行動。