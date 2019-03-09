學童趕公車回部落 三星國中與基金會共推輔導課

2019-03-09 15:32 中央社 宜蘭9日電



宜蘭縣三星國中有1/3學生來自原鄉，孩子時常為了趕公車回家無法參加輔導課，校長張煇志得知後與基金會合作引進師資，上完課後再用校車載孩子平安返家。

張煇志今天向中央社記者表示，很多學生從大同鄉樂水、松羅部落等地一早搭公車下山到學校上課，單趟車程約一小時，由於輔導課到下午5時，孩子時常上到一半情緒就顯得浮躁，深怕趕不上公車返家，回到家後也常因家長忙碌無法照顧而疏於學習。

博幼社會福利基金會師資原本在山上為學生上輔導課，必須等孩子到家後才能開始，有時上完課已是晚間9時，張煇志得知後與基金會商討將輔導課挪到三星國中，下課後再用校車將孩子平安載回部落。

由於輔導課正值用餐時間，張煇志不時還會自掏腰包買點心讓孩子充飢，他說，孩子現在可以不用再趕公車，也不須在部落上課輔到很晚，待在學校吃飽就能安心、快樂學習。

校方安排週一至週五輔導課到晚間6時30分，週六則從上午到下午，課程有自習課和原住民傳統藝術等，張煇志說，目前以7、8年級學生為主，大概有20多位學生，孩子出席率達百分百。

他說，雖然有博幼師資支援，但校方必須籌措校車耗材和司機費用等，每月支出約新台幣2萬元，由於經費來源多是零星捐款，孩子們也將校內棒球隊淘汰的球棒製成鑰匙圈義賣，但經費依舊不足，恐怕撐不了幾個月，盼外界伸出援手，讓孩子能繼續快樂上輔導課。