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零碎時間練習 花蓮國風國中吹出直笛、絲竹全國冠軍

2019-03-09 15:24聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣國風國中最近參加全國學生音樂比賽，在直笛合奏、絲竹室內樂合奏雙雙奪得特優，展現強突音樂實力。其實，直笛團和絲竹樂團都是以社團方式成立，平時都是利用早自習、午休的零碎時間練習，但兩團氣氛良好，默契十足，比賽時帶著平常心上陣，果然吹奏出好成績。

全國學生音樂比賽北區決賽日前在宜蘭舉行，國風國中直笛團與絲竹樂團雙雙獲得特優，校長留啟民興奮在臉書分享這個好消息。

「平常心面對，表現得還不錯」直笛團長9年級戴可風說，當天很早就到會場練習，上台時心情很輕鬆，因此表現得還不錯。8年級團員許鎧纓小學參加管樂團，很喜歡樂團的感覺，但上了國中參加直笛團，一開始因樂器還不熟悉，壓力比較大，她笑說，克服的方式「就練啊!」

指導老師周宜蓁以「享受音樂的美好」為宗旨帶團，希望學生來練習時能放下生活的煩惱與壓力，專心享受音樂。除了訓練演奏技巧，她也很在意學生的人際相處、品德和禮貌，更要求學長姐和學弟妹間的傳承，在她的帶領下，練團的氣氛很輕鬆愉快。

同樣獲得特優的絲竹樂團由張維婷老師指導。她說，這次參賽學生有半數以上都是國中才開始接觸國樂，因此花了許多時間培養基本功，這次比賽曲目難度比較高，但學生們都很認真練習，還會相互鼓勵，讓她看了很感動。

團員之一的8年級學生洪裕博說，國小3年級就加入國樂團，因為喜歡二胡可以表現豐富情緒，愛上二胡音色；團長9年級學生呂思瑩說，團員們感情都蠻好的，「感情好默契就會不錯」，是這次能發揮出最佳實力的原因。

花蓮國風國中絲竹樂團獲得全國學生比賽全國特優。記者王燕華／翻攝
花蓮國風國中絲竹樂團獲得全國學生比賽全國特優。記者王燕華／翻攝
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花蓮國風國中直笛團獲得全國學生比賽全國特優。記者王燕華／翻攝
花蓮國風國中直笛團獲得全國學生比賽全國特優。記者王燕華／翻攝
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樂團國樂
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