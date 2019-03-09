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影╱日本風車拉麵達人和平島現煮 民眾：好像到沖繩

2019-03-09 14:54聯合報 記者游明煌╱即時報導

日本風車拉麵來台在和平島現煮。記者游明煌/攝影
日本風車拉麵來台在和平島現煮。記者游明煌/攝影
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基隆市和平島曾有全台灣最早最大的琉球漁民聚落，隨著時間的流逝，當時情景雖已不復見，但在島上留下許多當時的故事。和平島公園今天下午舉辦「和平島公園與沖繩風車拉麵快閃日」，重新牽起兩國小島間百年前的友誼與回憶。

來自日本沖繩的拉麵職人Eigo桑來台親煮正港「風車拉麵」與大家分享，還有日本藝人演唱，如置身沖繩，一名遊客説，拉麵很道地，好像到沖繩了。

Eigo Miyazaki現煮的拉麵香味四溢，現埸擠滿品嘗民眾，吃完都説好吃，掌聲不停，10日還有一場。

在沖繩民謠live表演下，大家沉醉日式風情滿滿，Eigo桑用日本話解釋風車拉麵由來，他説，今天選用和平島當地海產長時間熬煮而成的濃厚湯頭，口感Q彈的拉麵，鋪上炭火現烤的五花肉，民眾跟著三線琴節奏一起哼唱琉球民謠，品嘗當年琉球人在基隆的記憶。

日本風車拉麵來台在和平島現煮。記者游明煌/攝影
日本風車拉麵來台在和平島現煮。記者游明煌/攝影
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和平島步道入口處的「琉球漁民慰靈碑」訴說著台灣與琉球的歷史，約在西元1905年，基隆和沖繩漁民貿易往來密切，琉球先民遷居基隆社寮島（今和平島）一帶，形成一處多達560人的聚落。琉球人也相對教導當地漁民捕魚、造船與修理漁具技術，台灣人曾經和琉球人互相合作，宛如兄弟姊妹般地生活在一起，這是一個光輝燦爛令人驕傲的史實。

寫著中日文對照的碑文，還記載琉球聚落雖已消逝在戰火與重建過程中，基隆居民費時勞心蒐集起分散在和平島附近西班牙人、荷蘭人、原住民和許多琉球人的遺骸，連同對琉球人的記憶，祭祀於和平島園內萬善祠，琉球各界為表達感謝特立石碑。

日本風車拉麵來台在和平島現煮。記者游明煌/攝影
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日本風車拉麵來台在和平島現煮。記者游明煌/攝影
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日本風車拉麵來台在和平島現煮。記者游明煌/攝影
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日本風車拉麵來台在和平島現煮。記者游明煌/攝影
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琉球和平島拉麵
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