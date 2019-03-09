東河鄉香丁節上千民眾參與 大人小孩開心吃榨搶香丁
一年一度台東縣東河鄉香丁節今天登場，吸引千餘民眾與遊客同樂，在都蘭村新東糖廠進行各種DIY與趣味競選體驗，現場民眾除免費品嘗香丁美味，小娃兒們歡喜彩繪香丁造型人偶撲滿，大人則是動手榨果汁等，其中最受歡迎的是「香丁強強滾」活動，限時30秒「搶香丁」更讓大人小孩都瘋狂，不管拿多少，統統免費抱回家，為活動帶來高潮，也增添許多歡笑聲。
東河鄉農會農事指導員陳清龍表示，今年東河香丁盛產，比去年增加1成且品質優，值得民眾購買品嘗，部分果農開放民眾入園採果，有興趣的民眾可洽農會（089）531238，農會會安排最合適的果園讓遊客體驗採果。
東河鄉農會及鄉公所等地方各界今天上午9點在新東糖廠舉辦「香丁節活動」，也慶祝農民節，現場展售農民朋友一年來的辛勞成果，同時也有多項免費DIY活動，包括榨香丁汁、彩繪香丁造型人偶撲滿等，吸引千餘人參與，下午2點在笑聲中圓滿落幕。
其中「香丁強強滾」活動，農會準備了6000台斤，限時30秒讓參與民眾不管拿多少香丁，全都免費帶回家，更是讓大人、小孩摩拳擦掌，躍躍欲試，只待主持人號令一下，許多阿公阿嬤就奮力往前衝，大把大把的將香丁撈進塑膠袋裡，為活動增添歡樂不少笑聲。
留言