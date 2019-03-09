東河鄉香丁節上千民眾參與 大人小孩開心吃榨搶香丁

2019-03-09 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



東河鄉香丁節今天登場，吸引千餘民眾與遊客同樂，不少小朋友開心的彩繪自己專屬的香丁造型人偶撲滿。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

一年一度台東縣東河鄉香丁節今天登場，吸引千餘民眾與遊客同樂，在都蘭村新東糖廠進行各種DIY與趣味競選體驗，現場民眾除免費品嘗香丁美味，小娃兒們歡喜彩繪香丁造型人偶撲滿，大人則是動手榨果汁等，其中最受歡迎的是「香丁強強滾」活動，限時30秒「搶香丁」更讓大人小孩都瘋狂，不管拿多少，統統免費抱回家，為活動帶來高潮，也增添許多歡笑聲。

東河鄉香丁節今天登場，吸引千餘民眾與遊客同樂，其中「香丁強強滾」活動準備6000台斤香丁，讓民眾限時30秒搶拿香丁，不管拿多少，全都免費帶回家。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

東河鄉農會農事指導員陳清龍表示，今年東河香丁盛產，比去年增加1成且品質優，值得民眾購買品嘗，部分果農開放民眾入園採果，有興趣的民眾可洽農會（089）531238，農會會安排最合適的果園讓遊客體驗採果。

東河鄉農會及鄉公所等地方各界今天上午9點在新東糖廠舉辦「香丁節活動」，也慶祝農民節，現場展售農民朋友一年來的辛勞成果，同時也有多項免費DIY活動，包括榨香丁汁、彩繪香丁造型人偶撲滿等，吸引千餘人參與，下午2點在笑聲中圓滿落幕。