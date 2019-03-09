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打造友善親子空間 自由廣場供孩童學滑步車

2019-03-09 13:10聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市長魏嘉賢接獲縣議員楊華美反映，提供自由廣場部分空間供親子學習滑步車。圖／市...
花蓮市長魏嘉賢接獲縣議員楊華美反映，提供自由廣場部分空間供親子學習滑步車。圖／市公所提供
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花蓮縣議會日前取消議會前廣場對外道路的門禁，原本在廣場學習滑步車的花蓮縣滑步車親子聯誼社苦無適當練習場地，找上縣議員楊華美。花蓮市長魏嘉賢接獲議員反映後十分支持，遍尋市內公共場所，以場地平整、安全無虞為重要考量，敲定市區自由廣場部分空間，提供為滑步車學習場地。

魏嘉賢日前和楊華美、滑步車親子聯誼社會勘場地。對於市府提供自由廣場露天舞台空間。家長、孩子們都很滿意。

魏嘉賢說，滑步車非常適合肌肉和運動神經尚在發育成長的孩童，也是學習平衡感的第一步，學習過程中安全非常重要，因此考量太平洋公園、中山公園、永吉橋下、進豐生活園區等多處後，選擇自由廣場，希望孩子們在這處友善空間裡快樂學習。

楊華美說，協會原本都在縣議會前的廣場練習，但協會向她反映，因議會取消廣場前對外道路門禁，車子進進出出，恐怕會影響學習滑步車的孩童安全，希望她幫忙；她感謝魏嘉賢市長得知後，短時間內就安排會勘、敲定場所。

楊美華認為，花蓮還是缺少適合幼齡兒童活動的空間，希望縣府能考量不同年齡層的需求，運用公共空間的資源，為縣民打造適齡的活動場所。魏嘉賢表示，市公所今年1月已開放進豐親子公園，近期內也會提供花崗山兒童戲沙池預約體驗，對於楊華美的建議，市公所會努力爭取經費逐步規畫。

花蓮市長魏嘉賢接獲縣議員楊華美反映，提供自由廣場部分空間供親子學習滑步車。圖／市...
花蓮市長魏嘉賢接獲縣議員楊華美反映，提供自由廣場部分空間供親子學習滑步車。圖／市公所提供
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魏嘉賢親子聯誼
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