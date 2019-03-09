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5年免學費還有零用錢 慈科大向原民、新住民招手

2019-03-09 12:17聯合報 記者王燕華╱即時報導

慈濟科技大學為培育更多原住民新住民護理人才，今年9月入學的108學年度，將招收100名原住民學生及30名新住民學生，求學5年學雜費全免，每月還能領3000到5000元零用金，畢業後就有工作，凡具有原住民、新住民身分的國中畢業生均可應考。即起至18日網路報名，免繳報名費，4月13日考試。

慈濟科大從1996年起成立原住民專班，至今共培育1634名原住民護理人才。校長羅文瑞表示，10多年下來，慈濟基金會補助學雜費等各種費用高達4億多元，學生考照率也很高，106學年度的考照率高達近八成二。

「不用擔心繳不出學雜費，又能學習一技之長」太魯閣族的慈科大4年級學生黃佳蓉說，當初為了減輕家裡經濟重擔，才選擇原住民專班就讀，雖然課業重、報告多、實習壓力也大，但省下40多萬元學雜費，畢業後就可到慈濟醫療體系工作，馬上就有收入，「已經贏在起跑點」。

慈科大目前有800多名原住民學生，占在校生人數逾二成五，校內還設有原住民族博物館，讓學生更了解族群文化。

下學年起，除了繼續獨招原住民學生，也將首次招生30名新住民學生，新住民子女身分指設籍本國的在學學生，父或母一方為與國人結婚的外國人、無國籍人、大陸地區人民、香港或澳門居民，且在台合法居留、定居或設有戶籍者（不包含華僑及無戶籍國民）。

校方表示，考試科目為國文、英語與數學，考試成績達最低分發標準，可於5月11日現場登記分發。

花蓮慈濟科技大學從13年前起成立原住民專班，目前校內有800多名原住民學生。圖／...
花蓮慈濟科技大學從13年前起成立原住民專班，目前校內有800多名原住民學生。圖／慈濟科技大學提供
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花蓮慈濟科技大學是以護理為主的學校，下個學年度起將招收新住民學生。圖／慈濟科技大...
花蓮慈濟科技大學是以護理為主的學校，下個學年度起將招收新住民學生。圖／慈濟科技大學提供
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