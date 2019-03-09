這幾天中午12點加宜蘭郵局官方line 有免費美食

2019-03-09 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭郵局好康大放送，推出「箱箱美食」免費送，為推廣i郵箱業務，結合在地特色商家，要將各鄉鎮伴手禮免費送給民眾品嚐，3月11日至3月15日每天中午12點，只要加入宜蘭郵局官方line@好友，就有機會免費獲得特色美食，每日限量前30名)。

宜蘭郵局表示，為了鼓勵民眾使用i郵箱業務，體驗超便利的取件服務，特別辦理「箱箱美食在宜蘭」好康活動，藉此讓大家認識i郵箱。

活動辦法是民眾只需要加入宜蘭郵局官方line@帳號(ID搜尋加入：”@YLPOST”)，活動時間內回答問題並回傳資料，指定住家附近的i郵箱取件，就能收到特色伴手禮。

宜蘭郵局指出，活動每日皆有不同的在地美食，週一至週五分別為：食在幸福雪花餅、橘之鄉貴妃金棗、益得食品三星蔥蛋捲、三合蔬食燒餅、奕順軒切達乳酪狀元餅，每日限量前30名。

中華郵政「i郵箱」提供24小時取貨、自助寄件，民眾在網路購物時，需要先行指定「i郵箱」作為收件地址，商品送達後，收件人將收到簡訊通知，只需憑著簡訊上的密碼就可自助取貨。