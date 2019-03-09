影╱少看船邊浪花多看海平線 搭船遊龜山島避暈小撇步

2019-03-09 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



龜山島這個月開放了，不但可以登島觀光，海上還可以賞鯨豚，但搭船搖晃，暈船很掃興，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處就教避暈小撇步，除身體放鬆，適應船隻搖晃外，少看船邊浪花，眺望遠處海平線。

龜山島外形就像一隻龜，不但是宜蘭海上地標，台灣人氣景點，被評為世界美麗又有特色的小島之一，每3月起開放登島觀光，但有總量管制，一年遊客量約12萬人次。

龜山島本3月開島，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處製作影片，龜山島怎麼玩才安全？用3分鐘影片說明白，影片今天在宜蘭頭城烏石港遊客中心首映，這是搭船去龜山島的基地，影片名為「龜山島登島及賞鯨豚行前注意事項」，教導正確穿著救身衣、船上移動扶杆安全、還有防暈船小撇步、登島安全守則等。

同時，影片中也提醒，發現鯨豚時，可攝錄影，甚至打卡上「尋鯨任務ＡＰＰ」，幫助記錄鯨豚出沒點，但不能拍打船身，會嚇到鯨豚，更禁止餵食，海拋食物或垃圾。

影片將在烏石港遊客中心固定播映外，也同步發送各賞鯨豚船家及龜山島遊客中心共同宣導，上傳在東北角暨宜蘭海岸管理處官網「數位特輯」以及Youtube頻道上，提供遊客瀏覽觀賞。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處陳美秀處長表示，今年為小鎮漫遊年，頭城獲票選為台灣經典小鎮之一，來到頭城旅遊絕對不要錯過，俗諺「台灣走透透，龜山島走祙到」的神秘美景，製作的安全宣導影片，除了宣導龜山島旅遊注意事項，還有海豚群聚悠遊的畫面，增添遊客出發前的期待感，希望遊客能夠輕鬆欣賞，安全漫遊龜山島、賞鯨豚。