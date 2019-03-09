花蓮去年第4季地價動態 整體交易量明顯減少

2019-03-09 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣政府分析全縣去年第4季地價動態，較前一季減少逾一成，整體交易量明顯減少；花蓮市交易量最多共361件，其次吉安鄉202件，其餘鄉鎮市都不滿百件，交易量最少的豐濱鄉整季只有3件。住宅區房地買賣案件均價略微下跌，不過，農地交易均價微幅上漲。

縣府地政處參考內政部實價登錄透明化資訊，即時提供第4季地價動態分析資訊供民眾參考。地政處長江東成說，透過提供資訊，可讓民眾了解縣內不動產交易的最近狀況。

地政處表示，去年第4季對外提供查詢案件計919件，較上季減少133件，減少幅度12.64%，整體交易量明顯減少。全縣交易量前三名為花蓮市、吉安鄉及壽豐鄉，壽豐鄉有68件。

至於民眾關心的土地和房地價格，這一季季住宅區房地買賣實價案件共387件，均價每坪16.1萬元，較上季略微下跌。房地交易型態以中古屋為主，2年內新成屋約占本季案量1成6左右，比重較上季略增。

商業區房地買賣實價案件計83件，均價每坪18萬元，和前一季相比也下跌。分析原因，交易案件主要以區分所有建物為主，受交易標的區位差異影響，故均價下跌。