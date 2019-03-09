不分大人小孩 今明穿學生制服免費遊傳藝

2019-03-09 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



好康多多！

傳藝宜蘭園區一年遊客數破百萬人次，是宜蘭景點人氣王，三月好禮相送，經營傳藝的全聯善美的文化藝術基金會宣布，今天（９日）農曆二月初三，是文昌帝君誕辰，歡迎向文昌帝君祝壽，3月9日、10日兩天，凡國考考生憑考試通知書、不限年齡遊客穿著學生制服皆可享免費入園，並可到文昌祠免費點心燈，祈求文昌帝君保佑。

此外，全聯善美的文化藝術基金會也自今天起提供108年度「傳藝文昌帝君獎勵金」，開放各級學校傳統表演藝術類社團申請。

全聯善美的文化藝術基金會表示，自今年起設立的「傳藝文昌帝君獎勵金」，主要為推廣傳統藝術、活絡傳統藝術基底，獎勵各級學校傳統表演藝術類社團，讓傳統藝術深耕校園，延續傳統藝術繼起的生命力。

基金會表示，全國高中(職)以下之學校(含所屬社團、團體)均可申請，申請資格係以6人(含)以上團體方式，108年指定項目為傳統戲曲(人/偶戲)項目。

申請只要學校社團填具申請書並附上近三年度比賽成績及影片，通過資格審後將有專人聯絡安排到宜蘭傳藝園區演出，將可獲得獎勵金新臺幣2萬元整及獎狀乙張。