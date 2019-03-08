基隆限量小雞雨衣 民眾冒雨排隊兌換

2019-03-08 22:14 中央社 基隆8日電



基隆市政府為扭轉遊客於雨天在基隆心情，今天起在市區各借問站（商家）等地，開放民眾以消費等條件，兌換可愛的小雞造型雨衣，不少人相約冒雨到基隆換雨衣，店家業績也提升。

大家常說基隆愛下雨，可能對觀光有負面的印象，但基隆市政府交通旅遊處為扭轉遊客雨天在基隆心情，今天起推出「基隆雨天限定」行銷活動。

民眾只要在雨天到當地東、西岸旅遊服務中心，購買台灣好行龍宮尋寶線套票，或是雨天到基隆各借問站（商家）消費滿新台幣500元（若借問站為飯店業者，需為住宿消費），或是在活動期間7天內，集滿3家借問站活動戳章，且在任一家借問站消費不限金額，並需穿著小雞造型雨衣拍照，分享到個人臉書或IG，就可兌換一件小雞造型雨衣。限量1200件，只送不賣、送完為止。

今天活動開始後，許多母親冒雨帶著小孩到各借問站蓋活動戳章，順便買了基隆伴手禮，如願拿到了小雞造型雨衣，小孩高興當場穿起拍照紀念。

基隆泉利米香簡姓業者告訴中央社記者，光是今天店面就換出近60件小雞造型雨衣，業績提升不少，還有基隆當地民眾特別受外縣市親戚委託來店消費兌換。過去下雨是基隆觀光的阻力，但現在已變成助力。

交旅處副處長王英哲說，市府今年發行小雞造型雨衣試水溫，希望讓雨的元素成為正面效應，也希望外縣市民眾來基隆玩、採買特色伴手禮，拍張雨中浪漫美照當網美。

基隆市借問站，有原住民文化會館、新鱻貨、金明昌休閒農場、暖暖小館、私人島嶼、泉利米香、藍媽媽海藻食品行、苓蘭生態農園、蔡技食品、漁品軒有限公司、小市場咖啡、虎仔山休閒咖啡館、長榮桂冠酒店、陽明海洋文化藝術館、食之飴。