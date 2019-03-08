身體狀況數據上雲端 台東推旅遊兼養生

2019-03-08 21:43 中央社 台東縣8日電



台東縣政府今天和經濟部工業局合作推出健康養生Long Stay，鎖定樂齡退休群組到台東旅遊，飯店設健康室將身體狀況數據上傳雲端，且安排養生食物和健康行程。

台東縣長饒慶鈴說，盼結合智慧科技，融合台東天然環境優勢，推出「台東曙光假期-健康養生Long Stay」遊程，讓台東成為國內外身心靈健康療癒首選，將台東打造成全國最適宜Long Stay的養生休憩環境。

這項新型態遊程以樂齡退休群組為對象，融合智慧科技與在地旅遊業者、店家合作。在飯店成立健康保健站和運動室，也結合旅遊業者、慢食店家等依四季規劃體驗遊程、提供在地食材養生餐點，打造全新台東旅遊品牌，讓到台東Long Stay旅人都能身心舒緩健康。

參與計畫的鹿鳴溫泉酒店董事長、台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，飯店有運動室（健康站）與血壓計等器材記錄運動各項數據上傳雲端。另有營養師調配食物與健康養生旅遊路線，例如鹿鳴溫泉酒店規劃山林秘境輕鬆健行、健康養生蔬食套餐、鹿鳴自然農法菜園參觀種菜和吃蝶豆花、森林浴芬多精慢步輕旅行等行程。

縣府國際發展及計畫處表示，已有MATA家屋台東縣原住民文化會館、台東桂田喜來登酒店、知本金聯世紀酒店、台東富野渡假酒店、凱旋星光酒店等8家業者加入，其中，鹿鳴溫泉酒店、MATA家屋台東文旅、娜路彎大酒店等業者已設立保健站並率先推出試營運遊程。

試營運有3天2夜、5天4夜的健康養生遊程涵蓋縱谷、台東市區、南迴等地，有熱氣球體驗、溫泉SPA、在地食材認識等，每日也安排專屬個人運動時間，以輕鬆緩慢遊程要讓旅人都能真正放鬆、享受台東的慢活。