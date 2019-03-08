親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

馬英九談年改：這政府敢對軍公教下手 但不敢對勞工下手

身體狀況數據上雲端 台東推旅遊兼養生

2019-03-08 21:43中央社 台東縣8日電

台東縣政府今天和經濟部工業局合作推出健康養生Long Stay，鎖定樂齡退休群組到台東旅遊，飯店設健康室將身體狀況數據上傳雲端，且安排養生食物和健康行程。

台東縣長饒慶鈴說，盼結合智慧科技，融合台東天然環境優勢，推出「台東曙光假期-健康養生Long Stay」遊程，讓台東成為國內外身心靈健康療癒首選，將台東打造成全國最適宜Long Stay的養生休憩環境。

這項新型態遊程以樂齡退休群組為對象，融合智慧科技與在地旅遊業者、店家合作。在飯店成立健康保健站和運動室，也結合旅遊業者、慢食店家等依四季規劃體驗遊程、提供在地食材養生餐點，打造全新台東旅遊品牌，讓到台東Long Stay旅人都能身心舒緩健康。

參與計畫的鹿鳴溫泉酒店董事長、台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，飯店有運動室（健康站）與血壓計等器材記錄運動各項數據上傳雲端。另有營養師調配食物與健康養生旅遊路線，例如鹿鳴溫泉酒店規劃山林秘境輕鬆健行、健康養生蔬食套餐、鹿鳴自然農法菜園參觀種菜和吃蝶豆花、森林浴芬多精慢步輕旅行等行程。

縣府國際發展及計畫處表示，已有MATA家屋台東縣原住民文化會館、台東桂田喜來登酒店、知本金聯世紀酒店、台東富野渡假酒店、凱旋星光酒店等8家業者加入，其中，鹿鳴溫泉酒店、MATA家屋台東文旅、娜路彎大酒店等業者已設立保健站並率先推出試營運遊程。

試營運有3天2夜、5天4夜的健康養生遊程涵蓋縱谷、台東市區、南迴等地，有熱氣球體驗、溫泉SPA、在地食材認識等，每日也安排專屬個人運動時間，以輕鬆緩慢遊程要讓旅人都能真正放鬆、享受台東的慢活。

台東溫泉
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

72年前基隆港被染紅今228追思 林右昌：正視過去錯誤

2019-03-08 16:50

台東卑南鄉長 婦女節送女員工鮮乳「喝了再上」

2019-03-08 15:58

「神力女超人」助陣 基隆議員藍敏煌提婦女政見

2019-03-08 12:46

南迴公路安朔段尚未通車 壯觀S型秘境搶先曝光！

2019-03-08 11:47

工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10

宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工

2019-03-08 09:01

門諾擴辦愛心輔具銀行 偏鄉就近租借

2019-03-07 23:56

潮境成為保育區模範生 她透露關鍵四個字

2019-03-07 23:31

檳榔橋下游建堤防 將獲前瞻補助

2019-03-07 23:21

林右昌偕網紅直播 基隆海景讓網友驚豔

2019-03-07 23:21

宜蘭鐵路高架化／林佳龍建議：整體規畫 分段實施

2019-03-07 23:19

部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49

上國五將更方便 宜蘭可望再增加一個冬山匝道

2019-03-07 17:25

警消辛苦了！台東縣長饒慶鈴為警消津貼加碼500元

2019-03-07 17:11

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

宜蘭鐵路高架無法全段核定 只能分段做「求有再求好」

2019-03-07 17:21
看更多

熱門文章

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

綠營連日猛酸王惠美不辦燈會 溪湖鎮里長發文反擊

2019-03-08 15:17

南迴公路安朔段尚未通車 壯觀S型秘境搶先曝光！

2019-03-08 11:47

捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒

2019-03-08 12:40

韓國瑜婦女節活動致詞被打斷 沒架子送上祝福後下台

2019-03-08 16:35

工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10

「神力女超人」助陣 基隆議員藍敏煌提婦女政見

2019-03-08 12:46

深澳電廠改燃氣？遭蘇貞昌拍肚里長：應讓台電死心

2019-03-08 18:22

碧潭水舞音樂會今晚登場 新店警加強交通疏導

2019-03-08 14:39

台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞

2019-03-08 09:33

台中智慧營運中心 暫停執行半年

2019-03-07 23:32

桃園產後護理之家激增至32家 桃園區成一級戰區

2019-03-08 17:28

影／當官清廉只能配鹽！太保市長：想吃好只能種田

2019-03-08 15:09

分局長帶玫瑰花巧克力「告白」 55位女警：小確幸

2019-03-08 14:25

潮境成為保育區模範生 她透露關鍵四個字

2019-03-07 23:31

解決道路坑洞高雄開先例 大幅鋪機場跑道材料

2019-03-08 20:59

放天燈槓上耶誕樹… 新北：互相尊重民俗

2019-03-08 00:15

王惠美：鹿港夜間龍舟賽續辦 龍王祭5月11日上場

2019-03-08 11:44

彰化放棄2020台灣燈會 議員批王惠美「鎖縣」

2019-03-08 15:08

台灣塔花3億設計費 停建後官司未了

2019-03-07 23:36

學士後返鄉務農 7年級青農李建鋒種出好吃小番茄

2019-03-08 09:10

台灣地方創生元年 嘉義4偏鄉農山漁村優先推

2019-03-07 23:27

旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50

72年前基隆港被染紅今228追思 林右昌：正視過去錯誤

2019-03-08 16:50

台南魚塭轉租發展太陽能 養殖戶憂生計受挑戰

2019-03-08 12:14

宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工

2019-03-08 09:01

林右昌偕網紅直播 基隆海景讓網友驚豔

2019-03-07 23:21

高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26

百年老榕砍不砍 南市府下周會勘

2019-03-07 23:47

新竹水庫微回升 持續一階限水

2019-03-07 23:15

超暖心！台南市警局長邀視障按摩 慰勞女性同仁

2019-03-08 11:08

台灣燈會「夜明珠」將赴丹麥 打造迷你版分身留家鄉

2019-03-08 16:19

影／挺柯家長會長被爆關說？謝俊州：有的話我是人渣

2019-03-08 14:03

台中花博票務爭議 盧秀燕：3個月提清查報告

2019-03-08 15:24

影／百年老市場登錄歷史建築 範圍以災後留存結構為主

2019-03-08 20:35

稻農感謝及時雨 桃、苗春耕無虞

2019-03-07 23:14

訴訟有疑慮 屏東4月起可視訊諮詢

2019-03-07 23:54

屏東後灣獨特古法製鹽 社區巧妙轉化為觀光財

2019-03-08 19:06

不動產公會捐千萬 挺高雄青年創業

2019-03-07 23:31

北市大彎北求解套 另立專案小組討論

2019-03-08 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top