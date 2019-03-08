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植樹月開跑 花蓮林管處萬株苗木供索取

2019-03-08 20:35聯合報 記者王燕華╱即時報導

3月植樹月，林務局花蓮林管處今天在花蓮市送出600株苗木，宣告今年植樹活動正式起跑，即起到月底，有14場贈苗活動，將送出桂花、茉莉、薔薇等萬株苗木，憑發票每人可索取兩株。10日上午9時起，在花蓮農改場示範園區還有大型植樹活動，邀民眾一起來種樹。

花蓮林管處這個月在縣內多個鄉鎮舉辦14場贈苗活動，首場今天在花蓮市佐倉步道舉行，現場準備600株桂花、胡椒木、宜梧，讓民眾憑1、2月或3、4月的3張發票換取一株，不少民眾前往索取以美化家園。

14場次將贈出萬株苗木，除了以往植樹月常見的桂花、茉莉、薔薇，今年有「新貨」胡椒木和宜梧。胡椒木為芸香科山椒屬常綠灌木，適合在陽光曝曬處生長，全株都有濃烈的胡椒香味；宜梧則是台灣原生物種，樹形優美。

花蓮林管處長楊瑞芬表示，今年植樹月主題為「延伸島嶼生命綠」，希望透過植樹贈苗活動，由綠帶串聯周遭淺山、海岸林等，讓綠意滿花蓮。

林管處還與花蓮縣府及花蓮區農業改良場合作，10日上午9時在壽豐鄉台11丙3.4公里處西側的有機農業研究典範設施試驗田區，舉辦植樹活動，現場報名完成闖關即可索取苗木，現場也準備3500株、29種喬木、灌木，歡迎民眾屆時前往一起植下。

花蓮林管處今天下午在花蓮市佐倉步道贈苗，宣告今年植樹月啟動。記者王燕華／攝影
花蓮林管處今天下午在花蓮市佐倉步道贈苗，宣告今年植樹月啟動。記者王燕華／攝影
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花蓮林管處今年準備萬株苗木贈送，其中葉面濃綠富光澤的胡椒木是「新貨」。記者王燕華...
花蓮林管處今年準備萬株苗木贈送，其中葉面濃綠富光澤的胡椒木是「新貨」。記者王燕華／攝影
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花蓮林管處3月有14場次贈苗活動，歡迎民眾憑發票索取。圖／林管處提供
花蓮林管處3月有14場次贈苗活動，歡迎民眾憑發票索取。圖／林管處提供
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