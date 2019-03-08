植樹月開跑 花蓮林管處萬株苗木供索取

2019-03-08 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



3月植樹月，林務局花蓮林管處今天在花蓮市送出600株苗木，宣告今年植樹活動正式起跑，即起到月底，有14場贈苗活動，將送出桂花、茉莉、薔薇等萬株苗木，憑發票每人可索取兩株。10日上午9時起，在花蓮農改場示範園區還有大型植樹活動，邀民眾一起來種樹。

花蓮林管處這個月在縣內多個鄉鎮舉辦14場贈苗活動，首場今天在花蓮市佐倉步道舉行，現場準備600株桂花、胡椒木、宜梧，讓民眾憑1、2月或3、4月的3張發票換取一株，不少民眾前往索取以美化家園。

14場次將贈出萬株苗木，除了以往植樹月常見的桂花、茉莉、薔薇，今年有「新貨」胡椒木和宜梧。胡椒木為芸香科山椒屬常綠灌木，適合在陽光曝曬處生長，全株都有濃烈的胡椒香味；宜梧則是台灣原生物種，樹形優美。

花蓮林管處長楊瑞芬表示，今年植樹月主題為「延伸島嶼生命綠」，希望透過植樹贈苗活動，由綠帶串聯周遭淺山、海岸林等，讓綠意滿花蓮。