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72年前基隆港被染紅今228追思 林右昌：正視過去錯誤

2019-03-08 16:50聯合報 記者游明煌╱即時報導

今年是228事件72周年，基隆市政府為撫平歷史傷痕，今天下午2點28分在基隆市海洋廣場舉辦228紀念追思活動，市長林右昌說，3月8日舉辦228紀念追思活動，是為了要重新恢復在基隆市發生的228事件原貌，不是為了再次挑起仇恨，而是為了讓所有台灣人民、以及我們的子孫，都能夠真正記取歷史的教訓、正視過去犯下的錯誤。

林右昌說，基隆市在3月8日舉辦228紀念追思活動，是為了要重新恢復在基隆市發生的228事件原貌，呼應追思會的目的，尤其今年馬克吐溫公司籌畫拍攝《少了一個之後》影片，內容包括72年前台鐵八堵站員工被國軍槍殺、逮捕的畫面，讓更多人瞭解228事件的歷史。

林右昌表示，舉辦228紀念追思活動，不是為了再次挑起仇恨，而是為了讓所有台灣人民、以及我們的子孫，都能夠真正記取歷史的教訓、正視過去犯下的錯誤，未來所有台灣人民，不管來自哪裡、哪個政黨，才能真正團結在一起，共同為台灣這片土地努力。

追思活動在歌曲聲中揭開序幕，林市長帶領全體與會人員默哀1分鐘，以莊嚴的儀式、溫馨的歌曲，撫慰歷史傷口和沉痛記憶，家屬一一將手中的鮮花丟入基隆港中表達對受難者的追思。

追思活動除基隆市228受難者及其家屬參加外，基隆市政府各單位及所屬機關代表，還有多位議員民代、民間團體及人士共同參與。受難者家屬代表周振才說，每到這個時刻，228受難者家屬就很鬱卒，因為對國民黨殺害台灣人造成的悲慘，怨恨難以忘卻。議員張之豪則說，72年前的基隆港邊海水被鮮血染紅，至今國人仍有不少人對228真相不甚了解。

往年基隆市政府在228當天，在中正公園上的228紀念碑辦追思活動，後來受難家屬認為，在與事件完全沒有關聯的地點設紀念碑、辦追思會，受難者無法安息，最近幾年改為選在3月8日鎮壓軍隊從基隆港上岸這天，在港邊舉辦追思活動，反映歷史真相。

今年是228事件72周年，基隆市政府為撫平歷史傷痕，今天下午2點28分在基隆市海...
今年是228事件72周年，基隆市政府為撫平歷史傷痕，今天下午2點28分在基隆市海洋廣場舉辦228紀念追思活動。記者游明煌／攝影
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今年是228事件72周年，基隆市政府為撫平歷史傷痕，今天下午2點28分在基隆市海...
今年是228事件72周年，基隆市政府為撫平歷史傷痕，今天下午2點28分在基隆市海洋廣場舉辦228紀念追思活動。記者游明煌／攝影
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今年是228事件72周年，基隆市政府為撫平歷史傷痕，今天下午2點28分在基隆市海洋廣場舉辦228紀念追思活動。記者游明煌／攝影
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今年是228事件72周年，基隆市政府為撫平歷史傷痕，今天下午2點28分在基隆市海洋廣場舉辦228紀念追思活動。記者游明煌／攝影
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今年是228事件72周年，基隆市政府為撫平歷史傷痕，今天下午2點28分在基隆市海洋廣場舉辦228紀念追思活動。記者游明煌／攝影
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今年是228事件72周年，基隆市政府為撫平歷史傷痕，今天下午2點28分在基隆市海洋廣場舉辦228紀念追思活動。記者游明煌／攝影
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基隆港受難者林右昌
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