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影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

西瓜有洋蔥！這所學校揪團買西瓜幫中輟生復學

2019-03-08 16:25聯合報 記者羅建旺╱即時報導

寒假結束，學校開學了，學生返校上課。

但在宜蘭縣三星國中有名學生家境特殊，父母居無定所，早期在三星鄉天送埤租屋而居，他從小都坐著父母的貨車四處賣西瓜，維持生計。

這名學生在家排行老五，去年念三星國中一年級，但因要幫忙家計，哥哥車禍後，不良於行，得坐輪椅，他上學期結束後就休學，跟著爸爸的貨車送貨、送西瓜、賣西瓜，以車為家，居無定所，成為三星國中唯一的中輟生。

三星國中校長張煇志思考如何幫助該校唯一的中輟生，盼能籌措費用幫助重返校園讀書。

校長認為至少要把12年國民教育讀完，有了基本的知識之後，才有能力改善家庭環境，因此他發起「集愛心買西瓜‧幫助中輟生重返校園」活動。

三星鄉長李志鏞得知後，今天就主動買了6粒西瓜分享給鄉公所員工試吃，並號召大家購買。

鄉公所指出，因為西瓜的背後有洋蔥，再加上西瓜香甜多汁，而員工熱烈響應，不到一天，買了59粒西瓜相助。

李志鏞說，一顆200元的西瓜利潤不多，但是聚沙成塔的效益卻正在累積，讓中輟生重返校園讀書的能量也就越來越大，希望社會的愛心早日幫助重返校園，完成學業，習得知識照顧家庭，改善生活。

這名學生上個學期還有回校上課，但這學期休學，跟著爸爸跑車賣西瓜，還沒回家人說，也鼓勵他回學校，但他放心不下，看家人這麼辛苦，想要幫忙家裡。

「校長每都打電話關心！」這名學生的哥哥平時在宜蘭運動公園附近擺攤賣西瓜，他說，校長很用心，每天打電話要弟弟回校上課，家人很感動，會再勸弟弟回學校念書。

宜蘭縣三星國中揪團買西瓜，籌措費用，幫助中輟生重返校園讀書，三星鄉長李志鏞（左一...
宜蘭縣三星國中揪團買西瓜，籌措費用，幫助中輟生重返校園讀書，三星鄉長李志鏞（左一）響應相助。圖／三星鄉公所提供
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