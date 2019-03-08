宜蘭近半婦女未定期抹片篩檢 獅子會捐醫療車幫一把

2019-03-08 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



子宮頸癌是婦女健康的隱形殺手，依國民健康署統計，宜蘭縣106年子宮頸癌死亡率中，每10萬人就有9.3人，排名女性常見癌症死因的第7位。

衛生局統計，宜蘭縣30歲至69歲婦女約12萬8千多人，3年至少1次定期接受子宮頸抹片檢查人數約6萬9千多人，涵蓋率約54%，但仍有4成多婦女未定期接受抹片篩檢，主要原因是因要上班、沒空、害羞、交通不便或不喜歡去醫院等因素拒絕檢查，其中有將近5千多人從未做過子宮頸抹片檢查。

國際獅子會300F區獅友發願心，籌資300萬元，購買醫療巡迴車，選在今天婦女節捐贈給宜蘭縣政府，明天就啟動，前進偏遠的大同鄉出任務，提供子宮頸抹片篩檢，讓因不好意思及路途不便篩檢婦女多了一重保障。

今天捐贈儀式中，宜蘭縣長林姿妙代表受贈，她也是獅子會員，長期也是公益行者，今天捐贈者中，國際獅子會300F區總監陳燕招為宜蘭地區首位女性總監，服務範圍包括基隆、宜蘭、花蓮、台東，為東部地區獅子會女性總監，關注婦女議題，守護婦女健康。

而衛生局的子宮頸抹片檢查巡迴車早在93年使用，距今15年，車況老舊、舒適度受影響，新車加入，多了篩癌利器，第一趟任務就是到泰雅部落的大同鄉去服務。

林姿妙說，宜蘭縣大同鄉與南澳鄉因醫療資源有限，且交通較不便利，因國際獅子會熱心公益，挹注醫療資源，有了巡迴醫療車，可提供偏鄉地區婦女便利性、可近性及舒適與溫馨的檢查空間。

宜蘭縣政府衛生局指出，根據實證統計，透過大規模子宮頸抹片篩檢，可降低60-90%子宮頸癌發生率與死亡率。

同時，衛生局降低婦癌，也提醒，政府補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，補助45到69歲及40到44歲二等血親，即祖母、外婆、母親、姊妹、女兒曾罹患乳癌的婦女，2年1次乳房X光攝影檢查。

衛生局並指出，宜蘭縣30歲至69歲婦女約12萬8千多人，3年至少1次定期接受子宮頸抹片檢查人數約6萬9千多人，涵蓋率約54%，但仍有4成多婦女未定期接受抹片篩檢，其中有將近5千多人從未做過子宮頸抹片檢查，衛生局長徐迺維呼籲，要關愛自己的健康，定期做篩檢，並養成良好健康生活型態，有健康飲食、規律運動、遠離致癌物質。