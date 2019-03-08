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工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10聯合報 記者王燕華╱即時報導

有近90年歷史、被評為「不輸新北市太子賓館」的花蓮縣歷史建築台鐵花蓮管理處長官邸」，台鐵斥資2200萬元依原貌修繕，最近完工驗收，；台鐵原本已辦理標租，卻傳出業者有意收手終止租約，台鐵局表示會持續溝通。

台鐵花蓮管理處處長官邸位於花蓮市中山路北側與北濱街內的巷弄間，約建於日據時期昭和5年，即西元1930年。

官邸為單層日式木造建築，前庭寬廣格局方正，正門有西洋列柱式結構，屋後為日式住宅常見的半戶外「ㄣ」字型迴廊，寬敞而優美。特別的是，入口處右側還有一座太平洋戰爭時期的「避難指揮中心」的防空洞。

這棟建物因為屬於高等宿舍，外牆原料大量使用檜木，用料與工法都屬一流，外型宏偉又氣派，可惜在花蓮車站與相關廠房陸續遷移及鐵路局員工陸續搬出宿舍聚落後，大門深鎖閒置近40年。

花蓮縣文化局多年前邀請曾參與總統府維修的國寶級古蹟建築師李重耀到官邸勘查，認為建築工法與價值不輸金瓜石的太子賓館；於2004年登錄為歷史建築。

為了妥善保留這棟極具代表性的日式建物，台鐵局前年編列2200萬元修繕，並招標委外，承租人營運期間5年，並得續約5年，以活化文化資產。不過，去年10月修繕完成，近日驗收點交後，傳出得標業者仔細評估，有意不履約，有可能會終止租約。台鐵局表示，還是會持續與業者溝通，也不排除重新招標。

台鐵花蓮管理處長官邸格局方正，氣派宏偉，是花蓮縣歷史建築，修繕後近日完成驗收。記...
台鐵花蓮管理處長官邸格局方正，氣派宏偉，是花蓮縣歷史建築，修繕後近日完成驗收。記者王燕華／攝影
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台鐵花蓮管理處長官邸格局方正，氣派宏偉，是花蓮縣歷史建築，修繕後近日完成驗收。記...
台鐵花蓮管理處長官邸格局方正，氣派宏偉，是花蓮縣歷史建築，修繕後近日完成驗收。記者王燕華／攝影
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台鐵歷史建築
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