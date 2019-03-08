工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



有近90年歷史、被評為「不輸新北市太子賓館」的花蓮縣歷史建築「台鐵花蓮管理處長官邸」，台鐵斥資2200萬元依原貌修繕，最近完工驗收，；台鐵原本已辦理標租，卻傳出業者有意收手終止租約，台鐵局表示會持續溝通。

台鐵花蓮管理處處長官邸位於花蓮市中山路北側與北濱街內的巷弄間，約建於日據時期昭和5年，即西元1930年。

官邸為單層日式木造建築，前庭寬廣格局方正，正門有西洋列柱式結構，屋後為日式住宅常見的半戶外「ㄣ」字型迴廊，寬敞而優美。特別的是，入口處右側還有一座太平洋戰爭時期的「避難指揮中心」的防空洞。

這棟建物因為屬於高等宿舍，外牆原料大量使用檜木，用料與工法都屬一流，外型宏偉又氣派，可惜在花蓮車站與相關廠房陸續遷移及鐵路局員工陸續搬出宿舍聚落後，大門深鎖閒置近40年。

花蓮縣文化局多年前邀請曾參與總統府維修的國寶級古蹟建築師李重耀到官邸勘查，認為建築工法與價值不輸金瓜石的太子賓館；於2004年登錄為歷史建築。