宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工

2019-03-08 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



俗稱「宜蘭山腳觀光道路」的台2庚延伸線，從頭城沿著山腳，一路串連到五結，總經費146億多元，經多年爭取，公路總局長陳彥伯在宜蘭簡報時，承諾今年底會動工。

台2庚延伸線自台2線烏石港南側，沿蘭陽平原西側，跨越蘭陽溪後轉向東，經羅東鎮南側至五結鄉利澤工業區，與省道台2線濱海公路相交，長41.2公里，規畫路寬12.5公尺，雙向2快2慢，總經費146.64億元，地方爭取多年，公路總局辦理可行性評估期末報告，由第四區養護工程處修正中，預計今年6月提報總局，7月報交通部轉行政院核定。

立法院交通委員會7日到宜蘭考察交通建設，對此案，公路總局局長陳彥伯表示， 台2庚延伸線還沒有經過行政院核定，因為有相關資料要做更新，正更新資料，報部轉院審查，但宜蘭縣殷切期盼，早日施作，針對交通瓶頸路段，也就是礁溪外環道的台2庚路段，會先期施作。

「我們其實是打帶跑、繼續跑！」陳彥伯說，台2庚延伸線相關建設計畫會找一段來施作，今年年底會有發包動工的工程。

宜蘭縣長林姿妙則爭取說，台２二庚線在102年度規畫路寬是25公尺，現在考量經費問題，縮為12.5公尺，可以增為15公尺，如果15公尺寬，單向就有快車道跟慢車道，比較安全，解決交通問題；陳彥伯同意評估選擇交通瓶頸路段來增加路幅。