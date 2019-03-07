潮境成為保育區模範生 她透露關鍵四個字

2019-03-07 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市望海巷潮境保育區即將滿3歲，是全國是最年輕，最小的保育區，它的成功要歸功於基隆市政府海洋事務科科長蔡馥嚀的「強力執法」，她說，來一個抓一個，至今取締23件，38人次，開罰5件，曾有人謊報身分以為可以躲得過，她從現場拍到的機車車牌追到人重罰。

蔡馥嚀說，在要成立潮境保育區時，她曾對27個保育區「前輩」做功課，大家保育的物種幾乎都是九孔、龍蝦，只有台東富山，小琉球是禁止採捕，沒有分那個能抓，那個不能抓，成效才會好，她決定潮境保育區也要比照辦理，潮境保育區只開放季節性海菜可採，但要有許可證，所以進到潮境保育區的一般人，任何生物都不能帶走。

居民一開始很反彈，蔡馥嚀把會在這個場域一起努力的伙伴，包括海科館，漁會，海洋志工和海巡、岸巡都找來，每場說明會全員到齊才開始，大家從不同面向，說服漁民眼光放遠，讓海洋有機會恢復生機，這個團隊也成為保育區最堅強後盾。

劃了保育區後到底是玩真的還是玩假的？民眾都在看，因此初期就要「落實執法」，他們宣示來一個抓一個，抓幾個罰幾個，岸巡長潭安檢所是主責單位，報案打118，或安檢所電話，清楚明白，志工都是眼線，一有動靜馬上通報。

蔡馥嚀說，至今，他們共取締23件，38人次，開罰5件。 有違規疑慮當下岸巡人員一定開單，就算證據不足最後沒罰錢，也會留下紀錄，要是第二次再犯就不客氣。他們遇過一位民眾被開單，竟故意寫錯個資，還好現場有拍到他的機車車號，循線去監理站查出車主，追到人開罰，執法決心不容挑戰。