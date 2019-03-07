親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49聯合報 記者戴永華╱即時報導

立法院交通委員會邀請部長林佳龍下鄉考察宜蘭建設，第一站在國五蘇澳服務區做簡報，與會者發言踴躍，延誤第二站在鐵道局東工處行程，所有人遲到近1小時，林佳龍會議沒開完又提早離開，讓議員頗有微詞。當他要步出會議室後門時，林姿妙突然站起來高聲喊住林佳龍，要他等等聽她把話講完，兩人站在會場各一端，林佳龍微笑聆聽又彎腰鞠躬。

其實縣長林姿妙在第一站時，遲到10分鐘，出現部長等縣長，第二站所有人遲到近1小時，包括議長張建榮、議員黃定和與壯圍鄉長沈清山等人都已提早離開會場，林佳龍抵達時致歉，由於他另有要事，又說11點半要提前離席，當場引起議員劉添梧抱怨，部長已經晚來了，又要提早離開，如何跟大家好好做溝通？會場氣氛有些尷尬。

林佳龍說，他上任至今已經來宜蘭三次了，林姿妙縣長日前曾經說「終於」來了，其實他常常來，縣長如果要約，他很方便，可以隨時來；大家也可以另外約時間，私下來了解，技術性要溝通處理的事，也不一定要在會中講。

眼見時間到了，林佳龍起身致歉正在從會議後門步出，縣長林姿妙突然站起來叫住林佳龍，要他等等聽她講，林佳龍直挺挺站在會場後方「聆聽」。林姿妙要求部長重視鐵路高架，她當議員及鎮長時，這個案子就提過很多次了，剛剛她講10分鐘，火車過了5次，這該怎麼辦？希望中央重視，大家共同為宜蘭交通打拚，儘速定案。

兩人站在會場兩端，林佳龍很有風度數度鞠躬，等到林姿妙講完話時致謝，並要大家繼續開會，此時立委陳歐珀要與會者給部長掌聲，才稍稍化解尷尬。

交通部長林佳龍到宜蘭考察，會議沒開完就要提早走，縣長林姿妙突然喊「你等等」，林佳...
交通部長林佳龍到宜蘭考察，會議沒開完就要提早走，縣長林姿妙突然喊「你等等」，林佳龍只好站在會場後方，聽她把話講完。記者戴永華╱攝影
分享

林佳龍林姿妙考察
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全

2019-03-07 22:36

上國五將更方便 宜蘭可望再增加一個冬山匝道

2019-03-07 17:25

宜蘭鐵路高架無法全段核定 只能分段做「求有再求好」

2019-03-07 17:21

警消辛苦了！台東縣長饒慶鈴為警消津貼加碼500元

2019-03-07 17:11

姐妹市40年鹽湖城有基隆日 網紅小貝要為基隆代言

2019-03-07 16:01

鄭文燦訪美引聯想 林右昌8日出訪也去那些地方

2019-03-07 15:05

蘇花改設計像香腸一段一段 蕭美琴：令人不滿

2019-03-07 14:47

林佳龍：台灣海空落後很久 藍色公路是我任內重點

2019-03-07 14:02

花蓮文化局圖書館400多種期刊 即起可外借

2019-03-07 12:39

骯髒鬼！里長「開罵牌」嚇阻亂丟垃圾

2019-03-06 23:58

基隆4招取締垃圾丟包 20天揪出24人

2019-03-06 23:51

台鐵求20頃檢修基地 宜蘭面臨「現代版愚公移山」

2019-03-06 23:30

蘇花改 評估東澳-南澳段可行性

2019-03-06 23:23

台東鐵馬道木棧 縣府2千萬整建

2019-03-06 23:10

現代愚公移山！ 宜蘭鐵路高架基地要剷除整座山

2019-03-06 20:17

基隆長潭里漁港智慧燈桿開天際線 獲照明金質獎特優

2019-03-06 19:43

李宗盛賣老家幫門諾蓋大樓 執行長：下半年動工

2019-03-06 18:46

花蓮青少年吸菸率全國第3 衛生局「開鍘」先罰7店家

2019-03-06 17:38

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

苗栗老街300萬水泥壓花路面工程 2機車闖入「毀容」

2019-03-07 11:31

「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11

玉山下起三月雪 26名山友依然順利登頂

2019-03-07 11:06

淡海輕軌電纜遭竊 228連假迄今暴露雷擊危險中

2019-03-07 12:02

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

33年「和春影城」熄燈！高雄人不捨：再見我的青春

2019-03-07 12:21

蘇花改設計像香腸一段一段 蕭美琴：令人不滿

2019-03-07 14:47

上國五將更方便 宜蘭可望再增加一個冬山匝道

2019-03-07 17:25

影╱台中后里泰安櫻花還盛開 派出所旁停車場已開放

2019-03-07 09:10

省很大！金門清明包船開始登記 只有4百座位

2019-03-07 07:33

捍衛鹿港肉包名聲 鹿港人：一字包不是鹿港的吧！

2019-03-07 12:51

桃園鐵路地下化115年完工？ 吳志揚：做不到別搶快

2019-03-07 18:03

高雄活動又引戰 旗津滿月趴宣傳影片錯字被抓包

2019-03-07 11:51

鐵道迷注意！ 彰化扇形車庫下月起停止開放一個月

2019-03-07 09:58

全靠921地震牽線 失聯百年的宗親續血緣團聚祭祖

2019-03-07 17:11

桃園中路二號住宅中籤率約一成 可望9月入新厝

2019-03-07 12:53

賣西瓜超過50年 西螺西瓜大王開賣了！

2019-03-07 13:07

想辦地方公投卻不行 全台只剩這3縣未通過公投自治條例

2019-03-07 12:53

影╱今晨嘉義上空有美美雲海 夾在不同雲層之間

2019-03-07 10:00

部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49

姐妹市40年鹽湖城有基隆日 網紅小貝要為基隆代言

2019-03-07 16:01

文大「大典館」違建 不能補照 要自行拆除

2019-03-07 00:01

復駛東港支線？ 專家：不如併南迴

2019-03-07 16:21

高雄市不動產開發公會捐千萬 助韓國瑜力挺青年創業

2019-03-07 15:30

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

會勘鶯歌鳳鳴站 行政院工程會允10月前核定

2019-03-07 20:20

春吶5月移旗津 韓國瑜：毒品絕對不能進入春吶和高雄

2019-03-07 12:04

桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15

台鐵求20頃檢修基地 宜蘭面臨「現代版愚公移山」

2019-03-06 23:30

台中14家醫院有預立醫護諮商 80人簽署擁有善終權利

2019-03-07 07:32

螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27

企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09

吳密察視察南故宮 指示加強友善親民服務

2019-03-07 10:19

淡海輕軌電纜遭竊5天才發現 捷運公司：檢討巡查範圍

2019-03-07 13:19

骯髒鬼！里長「開罵牌」嚇阻亂丟垃圾

2019-03-06 23:58

封館半年變2年 麻豆圖書館何時開？

2019-03-06 23:34

嘉市逛市集送樹苗 穿黃衣抽好禮

2019-03-07 17:01

尖石賞瀑的私房景點 老鷹溪步道今啟用

2019-03-07 17:03

廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象

2019-03-07 19:08

淡水菜市場路面破損 議員會勘將要重鋪

2019-03-07 20:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top