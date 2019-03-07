部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



立法院交通委員會邀請部長林佳龍下鄉考察宜蘭建設，第一站在國五蘇澳服務區做簡報，與會者發言踴躍，延誤第二站在鐵道局東工處行程，所有人遲到近1小時，林佳龍會議沒開完又提早離開，讓議員頗有微詞。當他要步出會議室後門時，林姿妙突然站起來高聲喊住林佳龍，要他等等聽她把話講完，兩人站在會場各一端，林佳龍微笑聆聽又彎腰鞠躬。

其實縣長林姿妙在第一站時，遲到10分鐘，出現部長等縣長，第二站所有人遲到近1小時，包括議長張建榮、議員黃定和與壯圍鄉長沈清山等人都已提早離開會場，林佳龍抵達時致歉，由於他另有要事，又說11點半要提前離席，當場引起議員劉添梧抱怨，部長已經晚來了，又要提早離開，如何跟大家好好做溝通？會場氣氛有些尷尬。

林佳龍說，他上任至今已經來宜蘭三次了，林姿妙縣長日前曾經說「終於」來了，其實他常常來，縣長如果要約，他很方便，可以隨時來；大家也可以另外約時間，私下來了解，技術性要溝通處理的事，也不一定要在會中講。

眼見時間到了，林佳龍起身致歉正在從會議後門步出，縣長林姿妙突然站起來叫住林佳龍，要他等等聽她講，林佳龍直挺挺站在會場後方「聆聽」。林姿妙要求部長重視鐵路高架，她當議員及鎮長時，這個案子就提過很多次了，剛剛她講10分鐘，火車過了5次，這該怎麼辦？希望中央重視，大家共同為宜蘭交通打拚，儘速定案。