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影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全

2019-03-07 22:36聯合報 記者吳淑君╱即時報導

被視為珊瑚礁健康指標之一的大法螺，體型大，花紋明顯，漁民喜歡捕捉牠賣錢，數量日漸稀少，以前有人為保護牠，忍痛敲斷牠前緣殼破壞牠美麗外表，讓牠沒有收藏價值而得以存活下去。這次保育區調查，潮境保育區出現穩定大法螺群聚，而且有潛水客守護，調查人員感動不已。

大法螺會吃掉珊瑚殺手棘冠海星，在珊瑚礁生態系具有重要功能，四十年前潛水都會看到，現在可能被抓光了，極為少見，2010年澎湖縣政府公告禁採大法螺，2014年成立的瑞芳保育區，也把大法螺列為保育對象，但令人驚喜的是，穩定的大法螺群聚卻是在潮境保育區出現。

潮境保育區的可愛和可貴之處，除了有強力執法的市府官員，在現場還有一大群潛水志工當守門員。

潛水志工林祐平說，2016年5月，保育區成立前，他到海科參加珊瑚復育活動。下水時看到一群人在採菜。

上岸聽到他們在向遊客兜售海胆，心裡不太舒服。沒想到他居然拿出大法螺要賣，還介紹怎麼吃。

他氣得衝上去，告知這不能抓，並要求放回水裡，但他擔心一離開大法螺會再被撿走，趕快撈上來送去海科館收留，現在還養在潮境中心。

2017年，有潛客在潮境捕到一枚大法螺，被潛水志工看到PO在臉書上，給他龐大的輿論壓力，該潛客隨即將大法螺放回潮境水域，此事在潛水愛好者社群引起廣大討論，潮境保育區是玩真的，想來盜捕盜採的人，嚇得縮手。

林祐平說，他很喜歡潮境保育區，這裡的魚比墾丁，小琉球還多，他上次去小琉球潛水，當地導潛看到一隻石斑魚，很高興比給他看，他覺得還好，因為在潮境大石斑就有5隻，而且不怕人，會跟著人游。

不過，還是會有人利用惡劣天氣，偷偷溜進保育區放網偷抓魚，他說，去年9月潮境下水點餵魚站被人家放網，他和好幾位潛水志工下水把漁網割掉，「潮境能活下來，潛水人巡守盡了不少心力」。

住在潮境保育區的這隻大法螺，比人臉還大。圖／楊寬智提供
住在潮境保育區的這隻大法螺，比人臉還大。圖／楊寬智提供
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住在潮境保育區的這隻大法螺，比人臉還大。圖／楊寬智提供
住在潮境保育區的這隻大法螺，比人臉還大。圖／楊寬智提供
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大法螺住在潮境很安全。圖／林祐平提供
大法螺住在潮境很安全。圖／林祐平提供
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珊瑚小琉球漁民
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