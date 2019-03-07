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花蓮雨勢不斷 中橫太魯閣口落石

2019-03-07 21:58中央社 花蓮縣7日電

花蓮今天雨勢不斷，省道台8線中橫公路157公里太魯閣口晚間發生零星落石，148.5公里處有泥流，工務段目前清理無封路計畫，警方擺放交通錐，提醒駕駛注意。

中橫公路太魯閣
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