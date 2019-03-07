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上國五將更方便 宜蘭可望再增加一個冬山匝道

2019-03-07 17:25聯合報 記者羅建旺╱即時報導

國五假日壅塞，目前在宜蘭有頭城、宜蘭、羅東、蘇澳等交流道及在礁溪新增的宜四匝道，可以上國五外，高速公路局為解決國五最南的蘇澳端，通往蘇花改壅塞，計畫將國五銜接省道，未來新設冬山匝道，多了上國道的通路。

高速公路局指出，這項「國道五號末端銜接台9線規劃案」， 106年11月29日可行性研究奉行政院核復「准予辦理 」，去年（107年）4月展開規劃設計作業，可行性研究建議路廊，自國五主線終點往南，以高架跨越新城溪、台鐵宜蘭線、台九線後，繞經九股山邊緣，再銜接台九線，全長約1033公尺，配置雙向4車道，概估總建設經費約19.52億元

高速公路局表示，此案預計今年9月報交通部後，報環保署審查，預計110年發包，工期約34個月，114年中旬完成，目前就可行性方案調整，但因經過地質敏感區，正針對地質安全及環差審查可能質疑問題，評估方案。

在路線上，高速公路局規劃組長陳宏仁今天指出，規劃中是在蘇澳鎮新城銜接，路形呈L形，但考量通過九股山邊緣，九股山是地質敏感區，會再評估是否改道，即直接沿著新城溪再接省道，設置冬山匝道，連接國五與省道，經費與期程都不會改變。

高速公路局紓解國道五號末端壅塞，規劃銜接台9線，可行性研究建議路廊，自國五主線終...
高速公路局紓解國道五號末端壅塞，規劃銜接台9線，可行性研究建議路廊，自國五主線終點往南，以高架跨越新城溪、台鐵宜蘭線、台九線後，繞經九股山邊緣，再銜接台九線，但考量通過九股山邊緣，九股山是地質敏感區，會再評估是否改道，即直接沿著新城溪再接省道，設置冬山匝道，連接國五與省道，經費與期程都不會改變。圖／高速公路局提供
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高速公路蘇澳國道
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