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姐妹市40年鹽湖城有基隆日 網紅小貝要為基隆代言

2019-03-07 16:01聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市長林右昌今天和YouTuber網紅小貝直播，大談兩市特色，小貝的家鄉在美國鹽湖城，他介紹來這裡必吃夾餅，墨西哥超辣美食，還有最具地方特色的果凍，聽得林右昌猛吞口水，也為林右昌即將出國訪美國暖身。

林右昌說，他8日將率隊出訪美國，並安排拜訪姐妹市鹽湖城，這個和基隆結交40年的結姐市到底長什麼樣子？他上任後第一次去拜訪，為何他要去，今年是兩姐妹市締結40周年紀念，他要代表基隆市民去鹽湖城多多互動和交往。

林右昌說，鹽湖城把7月16日訂為「基隆日」，由此可知兩市的交情，他14日會抵達鹽湖城拜訪。快一年沒回老家的小貝，已聯絡他的媽媽和哥哥帶路，帶林右昌去吃道地必吃美食。

小貝說，去鹽湖城要吃好吃的夾餅，墨西哥超辣美食，果凍，他都流口水了，還要去爬鹽湖城的山，爬上山看整個山谷，非常漂亮，林右昌路聽完笑說已在流口水了，他出訪時會去嘗嘗看看，再介紹給市民。

小貝也答應，計畫下次回鹽湖城，會在「基隆日」辦很多活動歡迎基隆人，他也會拍一個影片，讓鹽湖城人知道基隆和鹽湖城是姐妹市，基隆有山有港，有台灣其他城市沒有這種的美，用力為基隆代言，推廣基隆的美食和景點，讓家鄉人知道。

基隆市長林右昌今天和YouTuber網紅小貝直播，小貝介紹他的家鄉美國鹽湖城必吃...
基隆市長林右昌今天和YouTuber網紅小貝直播，小貝介紹他的家鄉美國鹽湖城必吃夾餅，墨西哥超辣美食，還有最具地方特色的果凍，聽得林右昌猛吞口水。記者吳淑君／攝影
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基隆市長林右昌今天和YouTuber網紅小貝直播，小貝介紹他的家鄉美國鹽湖城必吃...
基隆市長林右昌今天和YouTuber網紅小貝直播，小貝介紹他的家鄉美國鹽湖城必吃夾餅，墨西哥超辣美食，還有最具地方特色的果凍，聽得林右昌猛吞口水。記者吳淑君／攝影
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基隆市長林右昌今天和YouTuber網紅小貝直播，小貝介紹他的家鄉美國鹽湖城必吃...
基隆市長林右昌今天和YouTuber網紅小貝直播，小貝介紹他的家鄉美國鹽湖城必吃夾餅，墨西哥超辣美食，還有最具地方特色的果凍，聽得林右昌猛吞口水。記者吳淑君／攝影
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基隆林右昌
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