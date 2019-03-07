鄭文燦訪美引聯想 林右昌8日出訪也去那些地方

2019-03-07 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦近日訪美，連3天華府行程走訪白宮旁艾森豪行政大樓、國務院、國會山莊等處，並在臉書上打卡，受高規格接待，被外界解讀2020是否形成「英鄭配」，基隆市長林右昌8日出訪美國，也會去這些地方，被問到蔡英文總統可有交付什麼任務，他說每個縣市長的任務都很單純，總統那邊並沒有特別的交代。

鄭文燦PO出他訪美打卡的地方，美國在台協會（AIT）與國務院東亞局也相繼透過臉書與官方推特，公開發布鄭與國務院官員會面照片，獲相當等級接待，被外界解讀2020是否形成「英鄭配」？在國內政壇掀起漣漪。

已轉往紐約的鄭文燦受訪否認，「沒有要選總統，也沒有搭配要選總統」，此行是為台美關係拉近距離，增進了解與互信基礎，並說自己很樂意能為台灣多做一點事情。

基隆市長林右昌3月8日也將訪美國，和桃園市長鄭文燦一樣會訪白宮、國務院、國會山莊等處，他說，受到的待遇與訪問的層級非常高，和柯市長是一樣的，但要拜會的單位更多。