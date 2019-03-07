蘇花改設計像香腸一段一段 蕭美琴：令人不滿

2019-03-07 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



立法院交通委員會今天到宜蘭視察交通建設，立委蕭美琴說， 蘇花改當年設計分三段，而且是香腸式的行車方案，令人覺得不滿，尤其是東澳到南澳這一段路比較彎，還未改善，像今天這種雨天，很多鄉親是不敢走的，因為常發生土石流與坍塌等問題，期待儘速改善。記者羅建旺／攝影 分享 facebook 危險的蘇花公路，改善為「一條安全可靠的公路」，即是現在的蘇花改，但並非全線都改善，而做一段、落一段，連通車都分段，像東澳到南澳就被跳過，和平到崇德也被一個段落一個段落，被形容像是一串香腸。

立法院交通委員會今天到宜蘭視察交通建設，立委蕭美琴就說，蘇花改當年設計分三段，而且是香腸式的行車方案，令人覺得不滿，尤其是東澳到南澳這一段路比較彎，還未改善，像今天這種雨天，很多鄉親是不敢走的，因為常發生土石流與坍塌等問題，期待儘速改善。

她說，東澳到南澳路段改善，從行政院前院長賴清德宣布啟動可行性評估到現在，初期報告也即將出來，南澳鄉親提到的環境問題要一併考量，但此一路段確實不管對南澳或要去花蓮的遊客，花蓮要回家的鄉親都是很重要的路段，希望交通部確實做後續的執行。

公路總局局長陳彥伯說，台9線蘇花公路未改善的路段，其中，東澳到南澳在明年3月會有初步的成果，現在還是在可行性評估階段，可行性的路如果通過，會有更詳細的規劃，相關的路廊會研究探討，所有的研究預計明年（109）年的年底有明確的成果。

公路總局今天簡報時指出，蘇花改蘇澳到東澳段去年2月通車，其餘兩段預計明年1月通車，東澳到南澳段正辦理可行性研究，預計本（3）月底提期初報告，接續辦理地質調查、環境生態調查、隧道洞口地形測量及路廊方案評估作業，預定明年完成可行性研究。