林佳龍：台灣海空落後很久 藍色公路是我任內重點

2019-03-07 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



交通部長林佳龍（左）今天在宜蘭表示，台灣做為海洋國家，以海空運來紓解交通、發展觀光旅遊，台灣已經落後很久，對藍色公路很支持，會做為任內的重點。記者羅建旺攝影 分享 facebook

交通部長林佳龍、立法院交通委員會今天到宜蘭視察交通建設，除了興建公路、高速公路外，宜蘭縣前副議長、現任縣議員林棋山則認為應有創新方案，可以發展海空運輸，引發共鳴，林佳龍當場宣示：「藍色公路會做為我任內的重點。」

立委蕭美琴認為，海上藍色公路外，台灣東部很適合發展直昇機或熱氣球等空域觀光。

她說，有關直昇機方案，少見到可以搭乘一百多人的直昇機，但是有些國家確實已經在發展空域觀光，空域觀光在台灣東部都很合適，只要不影響，像花蓮機場出入，特定的空域是可以開放，像台東熱氣球就很吸引遊客，也屬於空域觀光的一部分。

至於海上藍色公路，蕭美琴說，不管是從基隆到宜蘭，宜蘭到花蓮間，在海上都不塞車，雖然海上最大障礙是天候因素，沒辦法定期與每天提供穩定的服務，但最大優點是不會塞車，而陸地上蓋公路，動輒花費數十億、甚至上百億，如果拿一點資源來補貼藍色公路，初期正常運行，某種程度疏解交通。

她說，在地可能不會搭藍色公路，搭火車比較快與方便，但可以提供觀光客另一個選項，從海上看台灣，同時有運輸與觀光功能，過去蘇花公路坍方時，也扮演過交通輸運與救援的功能，希望持續進行，藍色公路過去運作碰到障礙則請部長協助。

對此，交通部長林佳龍肯定，表示對藍色公路很支持，這可以做，也很環保，很有效益，做為海洋國家，以海空運來紓解交通、發展觀光旅遊，比較能夠預計的時間，這是未來的方向，台灣已經落後很久。

林佳龍最後強調：「藍色公路會做為我任內的重點。」