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花蓮輔具銀行啟動 偏鄉租借更方便

2019-03-07 13:44聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮門諾基金會承接縣府委辦的「輔具資源中心」長達11年，以往僅花蓮市有據點，提供輔具租借服務，今年這座據點被升級為輔具銀行，未來負責募集、分配、為收、維修輔具，並將其運到各鄉鎮工作站，讓偏鄉身障者不必再舟車勞頓，跟往常一樣跑到市區租借，在當地就可行。

今天門諾基金會「愛心輔具銀行」揭牌啟用，這座銀行位在花蓮市中正路上，裡面有滅菌室、清洗室、烘乾室處理門諾基金會回收到的輔具，且已擺放一般輪椅、浴廁兩用椅、固定式便盆椅、洗澡椅、移動式助行器及抽痰機等設備，未來將分派到吉安、壽豐、新城、秀林、玉里、卓溪、富里、瑞穗等縣內工作站，以及正在建置的台東成功、豐濱站。

門諾基金會執行長邱燕銀說，輔具銀行成立最大用意，在於方便偏鄉長者，讓其可輕鬆去得，以再造、在地、再生為核心理念經營，服務項目包括租借、配送、維修、再生、募集、捐贈、整備等，收費方式由會內人員專案評估，將視個人狀況、以不造成負擔為前提。

縣長徐榛蔚、花蓮縣物理治療師公會理事長樊志成也出席揭牌。徐榛蔚說，政府資源有限、民間力量無窮，感謝門諾基金會長期11年來承辦縣府輔具中心。樊志成表示，今年縣內培養許多專業輔具評估人員，未來就有大量治療師做輔具評估。

住在玉里長良的林旭雄，今天也參加揭牌典禮，他因脊椎損傷使用特製輪椅已經11年。林旭雄說，以前家裡沒人會開車，要借個電動床很麻煩，從市區運到家裡還要運費，現在玉里有一個工作站，可以租借輔具，非常滿意。

位在花蓮市中正路上的花蓮門諾基金會「愛心輔具銀行」今天揭牌啟用。記者蔡翼謙／攝影
位在花蓮市中正路上的花蓮門諾基金會「愛心輔具銀行」今天揭牌啟用。記者蔡翼謙／攝影
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住在玉里長良的林旭雄（左）今天參加揭牌典禮，與門諾基金會執行長邱燕銀（右）合影。...
住在玉里長良的林旭雄（左）今天參加揭牌典禮，與門諾基金會執行長邱燕銀（右）合影。記者蔡翼謙／攝影
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徐榛蔚偏鄉身障者
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