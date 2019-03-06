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現代愚公移山！ 宜蘭鐵路高架基地要剷除整座山

2019-03-06 20:17聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭人關切鐵路高架化建設，目前除了爭取工程經費與提送可行性評估，台鐵還提出要求20公頃的檢修客貨車基地，此事幾乎考倒縣府，如此大面積土地在市區難求，雙方初步相中蘇澳新站火車站後方，必須剷除「隘丁山」，但牽涉地質與環評等複雜問題，工程困難度相當高，幾乎是「不可能的任務」。

宜蘭縣政府爭取鐵路高架化建設頻卡關，除了可行性評估一再被退，工程經費也尚未核定，更牽涉到台鐵需求的20公頃基地。台鐵表示，目前檢修基地位於宜蘭市後火車站，面積約4、5公頃，早已不敷使用，縣府向中央爭取鐵路高架化建設之際，台鐵提出20公頃的基地需求，未來將檢修電聯車與貨車、辦公室、司機員休息室等。

檢修基地搞不定，鐵路高架化建設也過不了，縣府與台鐵最近相中位於蘇澳新站後方土地，縣政府表示，「隘丁山」是一座獨立山，面積不只20公頃，但縣府提送都市計畫開發時規劃面積約50公頃，必須剷除這座小山。雖說剷除的土方可以販售，但地質與環評都要評估兼顧，幾乎是縣府執行前所未見的艱巨工程。

地方人士也擔心，蘇澳地區雨多、容易淹水，移走這麼一座山，會不會造成環保生態破壞？不了解為何台鐵需要這麼大面積？原本是台鐵自己的基地需求，如今扯上鐵路高架建設，更加複雜困難。

立委陳歐珀日前邀集縣府、議員與中央官員開會，確定縣府要以去年2月新的《鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點》提出鐵路高架化可行性評估，評估報告要送到交通部審查之前，先由鐵道局把關修改，避免在中央與地方政府之間為了這份評估報告，一再退來退去。

宜蘭爭取鐵路高架化建設，同時要協助台鐵提供20公頃客貨車檢修基地，目前相中蘇澳新...
宜蘭爭取鐵路高架化建設，同時要協助台鐵提供20公頃客貨車檢修基地，目前相中蘇澳新站後方土地，但必須剷除一座隘丁山，難度太高。圖╱本報資料照片
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台鐵鐵路高架化蘇澳
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