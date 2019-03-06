基隆長潭里漁港智慧燈桿開天際線 獲照明金質獎特優

2019-03-06 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長潭里漁港為提升漁港夜間照明設施，結合通訊、電子、人工智慧與工業設計之跨領域技術建置30盞智慧燈桿，其中1盞智慧燈桿加裝微氣象偵測器及攝影機監測系統，可測空氣品質、海象等資料。今天榮獲照明金質獎屋外照明設施特優獎。新設計的路燈眩光更低，且更符合道路與景觀實際需求，不僅將漁港景點天際線打開，節能比率更超過60%。

基隆市府去年報名被喻為有「照明界奧斯卡」的照明金質獎選拔，經過初選、複選階段，獲得屋外照明設施特優獎（僅有1名）殊榮，主辦單位台灣照明協會今天在年度大會表揚基隆市政府，由產業發展處長林青海受獎。

基隆市政府與工業技術研究院合作，設計更舒適、安全的照明，藉由科技智慧化管理，以先進人工智慧演算法分析漁船進出監控，提供漁港碼頭作業區的燈光調節，新路燈眩光低，不僅將漁港景點天際線打開，節能比率更超過60 %。

目前長潭里漁港照明燈桿已導入包括路燈光源調節、狀態監控、船舶動態管理、空氣品質監測、風力變化警示等智慧管理，工研院的設計與規劃，不僅保留傳統漁村之美，利用創新科技發展智慧燈桿與智慧路燈系統，打造智慧科技漁港，以半彎曲造型燈感與LED路燈設計，將道路眩光與路面照度均勻性控制在CIE國際標準要求內，並將燈光控制在需求路面上，減少光溢散於漁港周遭潮間帶。