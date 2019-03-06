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李宗盛賣老家幫門諾蓋大樓 執行長：下半年動工

2019-03-06 18:46聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

音樂製作人李宗盛（左）去年與花蓮門諾醫院執行長趙福厚（右）合影，兩人手中為未來年...
音樂製作人李宗盛（左）去年與花蓮門諾醫院執行長趙福厚（右）合影，兩人手中為未來年華大樓設計模型。圖／門諾提供
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去年音樂製作人李宗盛將自身台北老家出售，所得全捐花蓮門諾醫院，興建長照整合服務及人才培育中心，並以父親李仲「年」、母親潘雪「華」各其中一字為名，取名年華大樓。今天門諾執行長趙福厚說，年華大樓正在初步設計階段，最快今年第四季動工，一年內可完工。

趙福厚表示，年華大樓將蓋在吉安鄉南濱路一處200多坪建地，初步設計為4層樓，1、2樓為日照中心，3樓為長青學苑，4樓是老人復健中心，未來還作為長照人員培育空間；另外，年華大樓旁還有處300多坪建地，門諾將在該地段興建失智家屋，目前仍在募款籌建，盼照顧縣內千位以上失智長者。

李宗盛去年決定將母親為他購買的台北老家賣出，他說，想要傳承母愛，照護偏鄉，所以將母愛轉化成為對東部弱勢長輩的愛，作為門諾醫院長照整合服務及人才培育中心。

趙福厚再提今年另項重大建設，他說，門諾醫院美崙總院已興建4棟大樓，受限國防部對美崙地區建築物限高規定，4大樓已無法向上擴建，但院內空間有限，數年前提出「健康管理中心大樓」籌建計畫，預計在距離總院僅1公里處，興建地下2層、地上5層、空間近9000平方公尺的大樓。

趙福厚說，此計畫已被董事會通過，由院內自籌2億興建，目前同樣進行設計階段，預計今年第二季向縣府申請建築執照，最快第三季發包，盼能第四季動工，預估兩年內可完工。

花蓮門諾醫院今天舉辦餐敘，趙福厚宣布今年院內2大重大建設計畫。他說，未來門諾醫院復健科、牙科、預防醫學科、老人醫學科等科別，將移到健康管理中心大樓，屆時美崙總院就能清出更多空間，病房、開刀房等動線也可設計更流暢。

花蓮門諾醫院要在總院附近興建地下2層、地上5層、空間近9000平方公尺的健康管理...
花蓮門諾醫院要在總院附近興建地下2層、地上5層、空間近9000平方公尺的健康管理中心大樓，圖為外觀設計圖。圖／門諾提供
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