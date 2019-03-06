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基隆漁港智慧照明燈桿 獲照明金質獎特優

2019-03-06 18:53中央社 基隆市6日電

基隆市政府與工業技術研究院合作，在長潭里漁港設置智慧照明燈桿，不僅更加節能，還能辨識漁船出入及偵測PM2.5等數據，並且獲得照明金質獎屋外照明設施類特優。

基隆市政府與工業技術研究院合作，設計更舒適、安全的照明，藉由科技智慧化管理，以人工智慧演算法分析漁船進出監控，藉以提供漁港碼頭作業區的燈光調節，不僅能提升照明品質，更達到適時、適照的節能目標。

市府產業發展處長林青海表示，長潭里漁港照明燈桿已導入包括路燈光源調節、狀態監控、船舶動態管理、空氣品質監測、風力變化警示等智慧管理，將傳統漁村聚落打造成更節能與智慧化的照明環境。

林青海指出，智慧照明是在燈桿加裝智慧系統與網路系統，不僅能透過人工智慧邊緣運算辨識漁船出入，還可偵測PM2.5、PM10、溫度、濕度、風力、風向、氣壓等資訊，並定期回傳至中央管理系統。

林青海表示，燈桿頂端裝設可調光色LED燈，指示燈顏色會依照風力強弱變化，風力較弱時呈現藍色，風力較強時指示燈則呈現黃色或橘色，另外，碼頭若有漁民卸貨作業，或平浪橋車流及人潮較多時，也會自動調整照明強度。

市府說，智慧照明燈桿報名照明金質獎選拔，獲屋外照明設施類特優，主辦單位今天頒發獎狀與獎金新台幣3萬元。

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